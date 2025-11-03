Πολιτική «θύελλα» για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ: «Γκρίνια» στο Μαξίμου και «γαλάζιες» ενστάσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εκνευρισμό προκάλεσε στο κυβερνητικό στρατόπεδο η διαχείριση του θέματος του λουκέτου καταστημάτων των ΕΛΤΑ από τη Διοίκηση τους, κι ενώ την ίδια στιγμή και βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, εμμέσως πλην σαφώς, αφήνουν αιχμές και για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

«Αυτό που αποφάσισε η Κυβέρνηση, τρίμηνη αναστολή, είναι για να εξοικειωθεί ο κόσμος, να καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Ίσως πράγματι τα ΕΛΤΑ δεν εξήγησαν τη μετάβαση στην κάθε περιοχή. Έγινε απότομα» δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου (ΣΚΑΙ).

Στελέχη της κυβέρνησης επισημαίνουν ότι σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου (στο οποίο πέρασαν το 2018, με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, με έμφαση στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

«Αναγκαία η εξυγίανση των ΕΛΤΑ»

Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει, σημείωναν οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση «ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση», όπως έλεγαν χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η κυβέρνηση δηλώνει κατηγορηματικά ότι κανένας υπάλληλος των ΕΛΤΑ δεν θα μείνει χωρίς δουλειά, καθώς ο σχεδιασμός είναι να απορροφηθούν σε άλλες υπηρεσίες.

«Γαλάζιες» αντιδράσεις

Η υπόθεση δεν ξεσήκωσε αντιδράσεις μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πολίτες. «Γαλάζιοι» βουλευτές, από την πρώτη στιγμή που η Διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοίνωσε το κλείσιμο 204, σε σύνολο 458, καταστημάτων σε όλη τη χώρα, αντέδρασαν ακόμη και με ερωτήσεις και αναφορές στη Βουλής προς τους αρμόδιους υπουργούς.

«Το ένα λάθος, δεν διορθώνεται με άλλο. Άραγε πόσο στρατηγικό είναι το σχέδιο της διοίκησης των ΕΛΤΑ για τη βιωσιμότητά τους, όταν αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, πρόσκαιρα και για επικοινωνιακούς λόγους, μπροστά στις απολύτως αναμενόμενες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις; Και άραγε, ποια τεχνοκρατικά κριτήρια υπαγορεύουν να μένουν ανοικτά καταστήματα με κατά τεκμήριο μικρότερο «όγκο υπηρεσιών» και να κλείνουν αυτά με μεγαλύτερο; Λυπάμαι, αλλά αντί για σοβαρότητα, εκπέμπεται προχειρότητα» αντέδρασε ο «γαλάζιος» βουλευτής στη Α’ περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, Στέλιος Πέτσας, ζητώντας ολική αναστολή της απόφασης για κλείσιμο καταστημάτων.

«Ήταν άσκοπος κι άστοχος ο αιφνιδιασμός εκ μέρους της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Δεν με ικανοποιεί η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ και δεν κατανοώ τον διαχωρισμό Λεκανοπεδίου Αττικής και περιφέρειας. Δεν μπορούν οι βουλευτές να είναι θεατές αποφάσεων των τεχνοκρατών και του Υπερταμείου δίχως διάλογο» αντέδρασε ο βουλευτής της Β΄ περιφέρειας Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Μάλιστα, άφησε αιχμές κατά του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, αρμόδιου – «έως ένα βαθμό», όπως υπογραμμίζει – για τα ταχυδρομεία, Δημήτρη Παπαστεργίου, ρωτώντας με νόημα εάν αιφνιδιάστηκε κι αυτός από τις ανακοινώσεις της διοίκησης των ΕΛΤΑ.

«Αιφνιδιαστήκαμε»

Κάποιοι άλλα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, αφήνουν αιχμές και κατά του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, καταλογίζοντας του ότι έσπευσε στη Βουλή να υπερασπιστεί τον αιφνιδιασμό από τα ΕΛΤΑ και ότι οι βουλευτές της ΝΔ χωρίς καμία ενημέρωση, «έρχονται αντιμέτωπα με ένα νέο κοινωνικό μέτωπο».

«Είμαστε υπέρ του εξορθολογισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων αλλά να υπάρξει διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους κοινωνικούς εταίρους για να βρεθεί η βέλτιστη λύση» δηλώνει στο newsit.gr «γαλάζιος» βουλευτής, απηχώντας τη θέση και άλλων συναδέλφων του, κυρίως της περιφέρειας.

Εξανέστη ο Κ. Χατδηδάκης

Τα «πυρά» κατευθύνθηκαν και προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος εξανέστη. «Ποτέ δεν αρνήθηκα δύσκολες μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν μπορεί να συνδέεται με εμένα ό,τι προκαλεί αντιδράσεις» δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης (Action 24), σημειώνοντας ότι «δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα ΕΛΤΑ».

Οι ζημιές για τα κρατικά ταμεία

Το βασικό επιχείρημα που επικαλούνται κυβερνητικά στελέχη για την εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι ότι πλέον η αλληλογραφία είναι στο 10% σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, και ότι, σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία, ο ετήσιος τζίρος των Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι 15 εκατ. ευρώ, κι ενώ το ετήσιο κόστος λειτουργίας είναι πολλαπλάσιο και αγγίζει τα 90 εκατ. ευρώ.

«Δεν υπάρχει λεφτόδεντρο»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, εμφανίζεται κάθετος στην απόφαση για τα λουκέτα. «Όταν επί 20 χρόνια έχεις ελλειμματικούς προϋπολογισμούς, γιατί πρέπει να ταΐζεις “μαύρη τρύπα” ελλειμματικών καταστημάτων; Δεν υπάρχει κάποιο λεφτόδεντρο που μπορεί να γεμίσει τους πόρους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σκλήκας (Σκάι).

Υπό αυτό το κλίμα, συνεδριάζουν αύριο από κοινού οι Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών, Κυρ. Πιερρακάκη, του Επικεφαλής του Υπερταμείου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ.

