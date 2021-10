Πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα για τα self test – Ποιοι μπορούν να εισέλθουν

0 Shares Share Tweet

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr , θα δηλώνουν πλέον τα αποτελέσματα των self test, μαθητές και φοιτητές και η οποία επί της ουσίας αντικαθιστά το self-testing.gov.gr

Εντός της νέας πλατφόρμας edupass.gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν τόσο τα αποτελέσματα του self test όσο τον εμβολιασμό και τα rapid test, ενώ αλλάζει και τη δήλωση για τον έλεγχο των προϋποθέσεων φυσικής παρουσίας σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, «η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων των εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1 του άρθρου 1 και της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» εκκινεί από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Με κωδικούς Taxis η είσοδος στην πλατφόρμα

Όσοι επιθυμούν να μπουν στην πλατφόρμα, η είσοδος πραγματοποιείται με τους κωδικούς του Taxisnet είτε των σπουδαστών, φοιτητών είτε των γονέων ανήλικων μαθητών και εκεί θα δηλώνονται οι προϋποθέσεις με βάση των οποίων θα δίνεται ή όχι το πράσινο φως για είσοδο σε εκπαιδευτικές δομές.

Συγκεκριμένα, τονίζεται πως το μήνυμα για είσοδο σε συγκεκριμένα δομές θα αναφέρει: μη επιτρεπτή παρουσία, (β1) επιτρεπτή παρουσία, (β2) επιτρεπτή παρουσία «στενής επαφής επιβεβαιωμένου κρούσματος» συντρεχουσών των ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπει το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο φυσικής παρουσίας, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, γ) άγνωστη κατάσταση – απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων

Οι θυρίδες του άρθρου 1 λειτουργούν ως «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα εξής χαρακτηριστικά:

Έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα.

Παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/ υπαλλήλους του φορέα διαβαθμισμένη

πρόσβαση, με ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής.

Περιέχουν αναρτημένα έγγραφα, αιτήσεις ή άλλα σύνολα δεδομένων.

Οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφα ανά υπόθεση.

Οι χειριστές των θυρίδων θα λαμβάνουν, κατά περίπτωση, ενημερώσεις για την καταχώριση ενός εγγράφου ή συνόλου δεδομένων στη θυρίδα ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email, μήνυμα συντόμου κειμένου – SMS, κ.ά.). Αναλόγως το έγγραφο ή το σύνολο δεδομένων που καταχωρίζεται στη θυρίδα τους, δύνανται να το αποθηκεύσουν σε μορφότυπο αυτοτελούς αρχείου, ή να το προσπελάσουν σε πραγματικό χρόνο ή να προβούν σε εξαγωγή του συνόλου ή τμήματος των δεδομένων.

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει, ότι:

το self-test θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο (δηλαδή Δευτέρα και Πέμπτη),

ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,

βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),

οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος (δηλ. κρούσμα σε συμμαθητή),

η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.