«Ρίχνεται στη μάχη» με τις φλόγες το αεροσκάφος P-8 των ΗΠΑ – Ποια η πορεία του

Κι ενώ η φωτιά στην Αττική μαίνεται και στις υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας όπου τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν καίουν τα πάντα στην πορεία τους, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ότι θα υπάρξει και αμερικανική υποστήριξη, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη ενός αεροσκάφος εναέριας επιτήρησης τύπου P-8 του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού (U.S Navy).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι νωρίτερα σήμερα ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ έστειλε μήνυμα υποστήριξης προς την πυρόπληκτη Ελλάδα, ενώ τόνισε ότι θα πρέπει οι ΗΠΑ να συνδράμουν το συντομότερο δυνατό, κάτι που φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα, με το αμερικανικό αεροσκάφος να «ρίχνεται στη μάχη» ενάντια στα πύρινα μέτωπα.

Ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ είπε σε ανάρτησή του ότι: «Όπως όλοι στην Ελλάδα, έτσι και εμείς στη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είμαστε σοκαρισμένοι από τις σκηνές καταστροφής που προκαλούνται από τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή» .

In response to a government of #Greece request for support, I am grateful that the @US_EUCOM Navy component, @USNavyEurope , is providing a P-8 aerial reconnaissance aircraft to support firefighting efforts: https://t.co/ubmCCftMYY #StrongerTogether

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 6, 2021