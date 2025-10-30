Σχέδιο €2,5 δισ. για την λειψυδρία ανακοίνωσε ο Παπασταύρου: Επενδύσεις, έργα και αναδιοργάνωση των ΔΕΥΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της υδροδότησης της Αττικής παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ.

Όπως υπογράμμισε, το σχέδιο αυτό δεν αποτελεί επιλογή, αλλά απαραίτητη απάντηση σε μια πραγματικότητα που αλλάζει ραγδαία λόγω της κλιματικής κρίσης. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σοβαρές πιέσεις στα υδάτινα αποθέματα, ενώ η Αττική συγκαταλέγεται στις πιο ευάλωτες περιοχές της Μεσογείου.

Κεντρικό πυλώνα του σχεδίου αποτελεί το έργο Εύρητος το οποίο, όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος, θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας το οποίο προβλέπει την μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2029, ακριβώς έναν αιώνα μετά το φράγμα του Μαραθώνα.

Παράλληλα, προχωρούν βραχυπρόθεσμες δράσεις ενίσχυσης της υδροδότησης, με αξιοποίηση γεωτρήσεων σε περιοχές όπως Μαυροσουβάλλας και Ούγγρων οι οποίες θα συνεισφέρουν περίπου 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως.

Η στρατηγική του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στηρίζεται σε επτά βασικούς άξονες που εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και περιλαμβάνουν την ενίσχυση των υδροδοτικών υποδομών, την αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης και εξοικονόμησης νερού, την ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης και επαναχρησιμοποίησης υδάτων, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας.

Ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο ισχυρών πυλώνων στη διαχείριση του νερού: της ΕΥΔΑΠ στην Αττική και της ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη με επέκταση για πρώτη φορά και στον τομέα της άρδευσης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος σημείωσε ότι ο κατακερματισμός των παρόχων δεν μπορεί να συνεχιστεί, εξηγώντας ότι σήμερα λειτουργούν πάνω από 740 διαφορετικοί οργανισμοί ύδρευσης και άρδευσης σε όλη τη χώρα, γεγονός που οδηγεί σε απώλειες πόρων και άνιση παροχή υπηρεσιών.

Στη λογική των «δύο πυλώνων», ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ αποκτούν ρόλο-κορμό για την ηπειρωτική χώρα και επεκτείνουν τα γεωγραφικά τους όρια εντός του λεκανοπεδίου και της συμπρωτεύουσας ενώ το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά παράλληλα την εξυγίανση 110 ΔΕΥΑ που μέχρι σήμερα δεν υποστηρίζονταν επιχειρησιακά από τους δύο αυτούς παρόχους.

Στα νησιά υλοποιούνται ήδη περί τα 150 έργα, άνω των 320 εκατ. ευρώ, σε περισσότερες από 40 νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα την ελάττωση των μεγάλων απωλειών στα δίκτυα.

Παράλληλα, προχωρούν θεσμικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας για τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, την ενίσχυση του ρόλου της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου διακυβέρνησης για όλες τις εταιρείες του τομέα, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα.

Ο Σταύρος Παπασταύρου προειδοποίησε ότι η Ελλάδα είναι 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο λειψυδρίας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης. Τα αποθέματα στους ταμιευτήρες μειώνονται κατά περίπου 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί κατά 25% και η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15%.

«Η κλιματική κρίση δεν είναι απειλή του μέλλοντος – είναι μια πραγματικότητα που ήδη βιώνουμε», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το νέο επενδυτικό πρόγραμμα αποτελεί την πιο ουσιαστική εγγύηση για το νερό των επόμενων γενεών.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός Περιβάλλοντος σημείωσε ότι η ΕΥΔΑΠ αποτελεί πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο και ότι η συμβολή της θα είναι καθοριστική στη νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης. «Η ΕΥΔΑΠ, με τη στήριξη της πολιτείας, θα συνεχίσει να υπηρετεί τον πολίτη, να επενδύει στην τεχνολογία και να αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης διαχείρισης νερού στην Ευρώπη. Είναι η ώρα των πράξεων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Παπασταύρου.

Πηγή: protothema.gr