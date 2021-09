Self Test: Δωρεάν από σήμερα στα φαρμακεία για τους μαθητές

13 Shares Share Tweet

Ξεκινάει από σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, η διάθεση των τεσσάρων δωρεάν self test από τα φαρμακεία για τους μαθητές όλων των βαθμίδων και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου.

Τα τεστ αφορούν τις ανάγκες ελέγχου των μαθητών για τον κορονοϊό, για τις επόμενες δυο εβδομάδες (4 ως 17 Οκτωβρίου) και θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με το πρωτόκολλο που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας, για το οποίο, ωστόσο, υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις από τους γονείς καθώς τα κρούσματα αυξάνονται και αρκετά σχολεία ήδη έφτασαν στο 50+1% με αποτέλεσμα να κλείσουν για να αποφευχθεί η διασπορά του ιού.

Αναλυτικά η διαδικασία των self test για τους μαθητές

Το self-test θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο,

Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,

Βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),

Οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος (δηλ. κρούσμα σε συμμαθητή),

Η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

Αυξάνονται για τα κρούσματα στα παιδιά, αυξήθηκαν αυτά που νοσηλεύονται

Σύμφωνα με πληροφορίες τα παιδιά που νοσηλεύονται έχοντας προσβληθεί από τον κορονοϊό, έχουν φτάσει πλέον στα 15 στα Νοσοκομεία Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και Αγία Σοφία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει κι ένα αγοράκι μόλις 2 μηνών που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με αναπνευστική ανεπάρκεια, ωστόσο, φέρεται να μην έχει διασωληνωθεί και να μην διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές νοσηλείες παιδιών – ειδικότερα μετά το άνοιγμα των σχολείων, βάζει σε αρκετά μεγάλες σκέψεις τους γονείς και επιβεβαιώνει αρκετούς από τους φόβους για μεγάλη διασπορά του ιού λόγω της συνύπαρξης των παιδιών στις αίθουσες και της δυσκολίας τήρησης των μέτρων προστασίας.

Την ίδια στιγμή, τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας, συνεχίζουν να παροτρύνουν «τους γονείς μαθητών 12 ετών και άνω που δεν έχουν ακόμα εμβολιάσει τα παιδιά τους, να σπεύσουν να το κάνουν, αξιοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο το ισχυρό αυτό όπλο απέναντι στην COVID-19 και συμβάλλοντας στην οικοδόμηση τείχους ανοσίας».

Ο προβληματισμός, ωστόσο, εντείνεται αν συνυπολογίσει κανέις πως τα κρούσματα στα παιδιά αυξάνονται καθημερινά. Το προηγούμενο 24ωρο το 33,64% των κρουσμάτων αφορούσε παιδιά και εφήβους μέχρι 17 ετών. Συγκεκριμένα, με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ, 1.002 παιδιά και έφηβοι διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό και το σύνολο των κρουσμάτων στην ηλικιακή ομάδα 0 – 17 έφτασε στα 85.633.

Μεγάλη ανησυχία για τα σχολεία, έκλεισαν κι άλλα τμήματα

Φαίνεται πως δυστυχώς επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του Newsbomb.gr πως μόλις στην τρίτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων καταγράφεται ραγδαία αύξηση.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως τρία τμήματα σχολείου στην Ξάνθη έκλεισαν λόγω κρουσμάτων κορονοϊού σε μαθητές, μεγαλώνοντας τη λίστα με τα τμήματα -ανά την επικράτεια – στα οποία έχει μπει «λουκέτο».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρία τμήματα του 1ου μειονοτικού δημοτικού σχολείου Ξάνθης: Το τμήμα Ένταξης (ΣΤ Τάξη), το τμήμα ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη) και το τμήμα Αγγλικών του ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη). Τα εν λόγω τμήματα θα παραμείνουν κλειστά για 10 ημέρες, από τις 27/09 μέχρι και τις 06/10.

Σημειώνεται, ότι με βάση τα πρωτόκολλα που είναι σε ισχύ, τα τμήματα στα σχολεία θα κλείνουν μεμονωμένα σε περίπτωση που αρρωστήσουν με κορονοϊό τα μισά παιδιά μιας τάξης, ενώ δεν προβλέπεται οριζόντιο κλείσιμο του σχολείου.

Ανεβαίνουν ανησυχητικά τα κρούσματα κορονοϊού και στη Φθιώτιδα, ειδικά στη Λαμία, πριν καλά – καλά γίνουν τα πρώτα τεστ της 3ης εβδομάδας λειτουργίας τους. Στο σύνολο οι νέες μολύνσεις σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στη Φθιώτιδα φτάνουν τις 19 ή σχεδόν το 50% του συνόλου της Στερεάς που είναι 40. Από τα 40, τα 5 αντιστοιχούν σε εκπαιδευτικούς, καθώς εκτός από τους τρεις της Φθιώτιδας, είχαμε άλλους δύο στην Ευρυτανία.

Παράλληλα, παραμένουν κλειστά δύο τμήματα του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Συκεών Θεσσαλονίκης και ένα τμήμα του δημοτικού σχολείου Μουλκίου στον δήμο Συκυωνίων του νομού Κορινθίας.