Σήμερα η κηδεία του 48χρονου που πέθανε από ηλεκτροπληξία

Το τελευταίο αντίο θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον άτυχο 48χρονο Αντώνη Καραγκούνη, γνωστό ως Dj Antonio, που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τρίτης, μετά από ηλεκτροπληξία στο μαγαζί όπου έπαιζε μουσική.

Η κηδεία θα γίνει σήμερα Πέμπτη και ώρα 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέαπολης και έπειτα στα Κοιμητήρια Ευόσμου, σύμφωνα με το thestival.gr.

Ποιος ήταν ο Dj Antonio

Ο Αντώνης Καραγκούνης αποτελούσε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στη νύχτα της Θεσσαλονίκης, με την καριέρα του στα decks να μετρά 30 χρόνια. Ξεκίνησε ως resident στο Decadence club της Θεσσαλονίκης και δημιούργησε τη δική του σχολή για Djs, την Α2LTD, που παρέχει υπηρεσίες booking, σεμινάρια μουσικής τεχνολογίας (djing) και διοργανώνει τον πανελλήνιο διαγωνισμό DJ City in The Mix/City on the Dancefloor. Παράλληλα, ο ίδιος μάθαινε σε νέα παιδιά, με μεράκι, να παίζουν μουσική. Είχε παίξει μουσική στα πιο γνωστά μαγαζιά της Ελλάδας, ενώ αρκετοί γνωστοί Djs της Θεσσαλονίκης υπήρξαν μαθητές του.

Την ερχόμενη Κυριακή 25 Ιουλίου, ήταν να παίξει μουσική σε γνωστό Beach Bar στο Ελαιοχώρι Καβάλας, καθώς το party είχε αναβληθεί λόγω των έκτακτων μέτρων, όμως δυστυχώς η μοίρα είχε άλλα σχέδια.