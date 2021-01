Σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα: Ανοιχτά την Κυριακή – Δείτε ποιες ώρες

1 Shares Share Tweet

Ανοιχτά θα είναι, προαιρετικά, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 24 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή θα είναι προαιρετικό και τα καταστήματα, βάση της σχετικής απόφασης της κυβέρνησης, μπορούν να ανοίξουν από τις 11:00πμ.

Υπενθυμίζεται πως τις καθημερινές, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων είναι από τις 7:00πμ έως και τις 20:00, καθώς παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 και μέχρι τις 5:00 τα ξημερώματα.

Οι μετακινήσεις για αγορές γίνονται με την αποστολή του κωδικού 2 με SMS στο 13033 ή με τη συμπλήρωση εγγράφου.

Οι καταναλωτές έχουν δύο ώρες για να κάνουν τα ψώνια τους.

Έχει διευκρινιστεί πως οι δύο ώρες δεν ισχύουν για όσους μεταβαίνουν σε κομμωτήρια ή κέντρα αισθητικής.

Γενικοί Κανόνες λειτουργίας

-Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.

-Προαιρετική λειτουργία καταστημάτων, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου.

-Διατηρείται ο περιορισμός των μετακινήσεων με υποχρέωση αποστολής SMS στο 13033, ενώ ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

-Διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων.

-Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός: τέσσερα άτομα για καταστήματα έως 100 τ.μ. Για καταστήματα άνω των 100 τ.μ. ένα άτομο για κάθε 25 τ.μ. επιπλέον (από 1 άτομο/ανά 15 τ.μ που ίσχυε προηγουμένως).

-Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets), ορίζεται ως εξής: Ένας πελάτης ανά 25 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου.

-Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία.

-Προσαύξηση προστίμων κατά 50% για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

-Ειδικώς τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν 24 ώρες.

-Για τα καταστήματα τροφίμων υπάρχει η υποχρέωση να έχουν κάνει ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Προβλέπεται ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια – όπου υφίστανται – με ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος απολύμανσης, το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές.

Το ωράριο λειτουργίας τους είναι προαιρετικό (διευρυμένο) από τις 7:00 έως τις 20:00, καθώς και με την εξαίρεση, ως προς τα καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής προϊόντων (delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως τη 1:00.

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων, κέντρων αισθητικής και διαιτολογικών υπηρεσιών

Οι ειδικοί όροι λειτουργίας για τις δραστηριότητες των κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/ΚΑΔ 96.02, υπηρεσίες διαιτολογίας/ΚΑΔ 96.04.10.01, υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση/ΚΑΔ96.04.10.02, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος/ΚΑΔ 96.04.10.06, υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων/ΚΑΔ 96.09.19.08: είναι οι εξής:

-Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.

-Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων. Απαγορεύεται η αναμονή πελατών στον χώρο.

-Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

-Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

-Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.

-Προαιρετική λειτουργία την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου.

-Για επιχειρήσεις με εμβαδόν μέχρι 100 τετραγωνικά (πλην βοηθητικών π.χ. γραφεία, αποθήκη) επιτρέπονται μέχρι 4 άτομα και για επιπλέον τετραγωνικά ένα επιπλέον άτομο ανά 25 τ.μ.

-Για τις υπηρεσίες πλην των κομμωτηρίων, κουρείων και διαιτολογίας, απαιτείται η ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου plexiglass.

-Ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως επιπέδων ορόφων και δεν συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους.

ΚΤΕΟ

Για τα ΚΤΕΟ προβλέπεται ότι οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων και οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να διατηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας, τα γάντια μιας χρήσεως και η χρήση αντισηπτικού.

Ποιες δραστηριότητες τελούν ακόμη σε αναστολή

Οι δραστηριότητες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας είναι:

1. Δραστηριότητες επιχειρήσεων διαχείρισης και λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων/ΚΑΔ 55.30.

2. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.10.

3. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις/ΚΑΔ 56.21.

4. Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.29.

5. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ ΚΑΔ 56.30.

6. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών/ΚΑΔ 59.13.11.02.

7. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών/ΚΑΔ 59.14.

8. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/ΚΑΔ 77.22.

9. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13.

10. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ 77.39.19.03.

11. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 79.90.32.

12. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α./ΚΑΔ 79.90.39.

13. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/ ΚΑΔ 82.30.

14. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπονητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά αθλήματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 85.51.

15. Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.52.

16. Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/ ΚΑΔ 85.53.

17. Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.59.

18. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους/ΚΑΔ 88.10.11.

19. Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων/ΚΑΔ 88.10.12.

20. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.

21. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.02.

22. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04.

23. Υπηρεσίες μουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07.

24. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17.

25. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18.

26. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες/ΚΑΔ 90.04.

27. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/ΚΑΔ 91.01.

28. Δραστηριότητες μουσείων/ΚΑΔ 91.02.

29. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών/ΚΑΔ 91.03.

30. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων/ΚΑΔ 91.04.

31. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (online) σύνδεση (92.00.21)/ΚΑΔ 92.00.

32. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α’ και Β’ κατηγορίας ποδοσφαίρου (Superleague Ι και Superleague ΙΙ), Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague), β) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις ομάδων Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, πετοσφαίρισης γυναικών (Volleyleague γυναικών), υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, γ) εγκαταστάσεις όπου προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραο-λυμπιακούς αγώνες, δ) τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα/ΚΑΔ 93.11.

33. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α’ και Β’ κατηγορία ποδοσφαίρου (Superleague Ι και Superleague ΙΙ), στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.

34. Εγκαταστάσεις γυμναστικής/ΚΑΔ 93.13.

35. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) και υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και στην Α’ και Β’ κατηγορία ποδοσφαίρου (Superleague Ι και Superleague ΙΙ), στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.19.

36. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων/ΚΑΔ 93.21.

37. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας/ΚΑΔ 93.29.

38. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής/ΚΑΔ 94.99.16.

39. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 96.04.10.02), των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 96.04.10.06), καθώς και της εξ αποστάσεως συμβουλευ-τικής/ΚΑΔ 96.04.

40. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/ ΚΑΔ 96.09.19.06.

41. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ 96.09.19.09.

42. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12.

43. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)/ ΚΑΔ 96.09.19.16.

44. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/ΚΑΔ 96.09.19.17.

Σημειώνεται ότι δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ οι επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους μόνο ως προς τις δραστηριότητες που επιτρέπεται.