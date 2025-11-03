Στα κάγκελα οι βουλευτές της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ – «Πάρτε το πίσω»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στα «κάγκελα» οι βουλευτές της Ν.Δ. με την αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να βάλει λουκέτο περίπου στα μισά καταστήματα στη χώρα αλλά και τους χειρισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης.

Υψηλοί τόνοι και φωνές κυριαρχούν στην τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ, με περίπου 90 βουλευτές, σε σύνολο 156. Εξανέστη ο βουλευτής Α’ Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Πάρτε το πίσω» φώναζε.

«Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση, όχι «μασάζ». Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;» πρόσθεσε, ενώ κατηγόρησε τον αρμόδιο υπουργό (Ψηφιακής Διακυβέρνησης) για απουσία από τον δημόσιο διάλογο. «Δεν μπορούμε να στηρίξουμε κοινοβουλευτικά αυτό το πράγμα»…

«Οι τρεις μήνες παράταση (για κλείσιμο καταστημάτων στην περιφέρεια) δε φτάνουν για διαβούλευση. Απαιτείται να υπάρξει εναλλακτικό πλάνο» διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής της Α’ Ανατολικής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου.

Υψηλοί τόνοι και από την υφυπουργό Μετανάστευσης. Σέβη Βολουδάκη, με ευθεία «πυρά» στη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ.. «Δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό» δήλωσε, θέτοντας ευθέως θέμα για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, Γρηγόρη Σκλήκα.

«Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα κι αυτά» πρόσθεσε.

«Κύριοι έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όχι τεχνοκρατική δημοκρατία. Ποιοι είστε και πώς την έχετε δει;» διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

«Με εσάς ισχύει το… «ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος». Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες» εξανέστη ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου.

«Η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση» διαμαρτυρήθηκε η βουλευτής Σερρών, Φωτεινή Αραμπατζή. «Ξεχείλισε το ποτήρι» πρόσθεσε.

«Η υπόθεση των ΕΛΤΑ είναι η αφορμή. Το καζάνι βράζει» σχολίαζε ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Στην «επίθεση» πέρασε και η Χριστίνα Αλεξοπούλου: «Να μας αποκαλύψει ο κ. Σκλήκας σε ποιους έδωσε ενημέρωση για το λουκέτο».

«Δεν αντέχω άλλο να με βρίζουν. Να ζητηθούν παραιτήσεις», είπε ο Γιάννης Παππάς, ενώ «πάρτε το πίσω», είπε τόσο ο βουλευτής Σάμου της ΝΔ Χριστόδουλος Στεφανάδης, όσο και ο Βασίλης Γιόγιακας.

«Ποιος πήρε την ευθύνη για αυτή τη σύσκεψη σήμερα; Εκλαμβάνω πως όποιος προσπαθεί να καλύψει την αχρηστία του, φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη» είπε ο Μ. Χρυσομάλλης. «Δεν έχουν την Τσίπα να παραιτηθούν. Είναι άχρηστοι».

«Να υπάρξουν παραιτήσεις… Ο Σκλήκας είναι αλαζόνας» σχολίαζε ο Μάρκος Καφούρος.

Στην τηλεδιάσκεψη μετέχουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείου), Ιωάννης Παπαχρήστου και ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛ.ΤΑ., Γρηγόρης Σκλήκας, οι οποίοι φέρεται να είναι αμετακίνητοι στις θέσεις τους.

«Η εξυγίανση των ΕΛ.ΤΑ. είναι μονόδρομος» είναι η θέση της Κυβέρνησης, η οποία χαρακτηρίζει δικαιολογημένες τις αντιδράσεις των βουλευτών της Ν.Δ,, όπως και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των τοπικών κοινωνιών και των δημάρχων, αποδίδοντας τες στο γεγονός ότι αιφνιδιάστηκαν από τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. και ότι δεν τους ενημέρωσε για την αναγκαιότητα της παρέμβασης αλλά και για τον σχεδιασμό ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών να συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Πηγή: newsit.gr