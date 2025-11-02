Στα Βορίζια η σορός του Καργάκη: Ο σπαραγμός της συζύγου του 39χρονου (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Παρά τα κλειστά στόματα και την οδύνη που επικρατεί στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά τους πυροβολισμούς το πρωί του Σαββάτου 01.11.2025, οι εξελίξεις στις έρευνες είναι σημαντικές.

Οι αρχές που βρίσκονται ακόμη στο χωριό του Ηρακλείου και κάνουν έρευνες, έχουν ταυτοποιήσει τουλάχιστον πέντε πρόσωπα που εμπλέκονται στην επανέναρξη της αιματηρής βεντέτας και άφησε πίσω της 2 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.





Πρόκειται για 5 πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Τα 4 είναι αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, ο οποίος αναζητείται.

Ως κατηγορούμενοι αναφέρονται ο 25χρονος αδερφός του, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, ένας ακόμη τραυματίας 30 χρόνων που νοσηλεύεται και εκείνος στο ίδιο νοσοκομείο, και δύο ακόμα αδέρφια, 19 και 29 ετών, τα οποία επίσης αναζητούνται.

Στη δικογραφία ως δράστης αναφέρεται και ο δολοφονημένος Φανούρης Καργάκης, πατέρας 5 παιδιών που μέσα στο βαρύ πένθος και τον φόβο, η οικογένειά του, έπρεπε να βαφτίσει τα τρία από αυτά όπως ορίζει το έθιμο, για να μπορέσει να κηδευτεί ο ίδιος, την Δευτέρα 03.11.2025.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιήσουν και τους υπόλοιπους δράστες του αιματοκυλίσματος που μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί αλλά έχουν στοιχεία προς αξιοποίηση.

Οι αρχές συνεχίζουν να κάνουν φύλλο και φτερό σπίτια, αποθήκες και οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει κρυμμένα τα οπλα του αιματοκυλίσματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Ο σπαραγμός στη μεταφορά της σορού του 39χρονου

Στιγμές αρχαίας τραγωδίας εκτιλύχθηκαν μέσα κι έξω από το νεκροτομείο του ΠΑΓΝΗ όπου το απόγευμα της Κυριακής, 02.11.2025, αναχώρησε η πομπή με τη σορό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη για τα Βορίζια. Τη σορό του πολύτεκνου πατέρα συνόδευσα δεκάδες φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί.

«Φανούρη μου, σε αγαπώ», σπάραζε η σύζυγός του που ακολουθούσε τη νεκροφόρα.

Τραγικές φιγούρες τη μητέρα του θανόντος και τη σύζυγό του, οι οποίες σε κάποια στιγμή, υπό το βάρος της ψυχικής οδύνης, δεν άντεξαν και κατέρρευσαν.

Συγγενείς και φίλοι του 39χρονου έχουν μαζευτεί στο σπίτι του για να τον θρηνήσουν, όπως ορίζει το έθιμο. Ο σπαραγμός και ο οδυρμός είναι διάχυτοι, με το σπίτι του νεκρού 39χρονου, να έχει γεμίσει με στεφάνια και λουλούδια.

«Αγάπη μου σήκω. Πάμε σε γλέντι. Γιατί μου το έκανες αυτό; Γιατί είσαι νεκρός; Σήκω πάνω. Σήκω. Δεν αντέχω άλλο», φώναζε η χήρα του 39χρονου.

Σπαρακτικές κραυγές, λυγμοί αλλά και κατάρες ακούγονταν από το σπίτι του 39χρονου.

Σπαρακτικό το μοιρολόι της συζύγου, της μητέρας και των αδερφών του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα, ενώ στο σπίτι έχουν συρρεύσει δεκάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί. «Σήκω, σήκω» φώναζαν μάνα και αδερφές, χτυπώντας με τα χέρια τους το στέρνο και το κεφάλι τους για την συμφορά.

Αύριο στις 14:00 το μεσημέρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κηδεία του, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια με τις αρχές να έχουν τον φόβο για αντίποινα.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από σφαίρες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι την ώρα της κηδείας του.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, χθες, Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μαλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

«Είναι τρεις οι εμπλεκόμενες οικογένειες»

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Το Βήμα» και «Τα Νέα», προχώρησε την Κυριακή (02.11.2025) σε αποκαλύψεις στις «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA με τη Νατάσα Γιάμαλη για τη βεντέτα που μετατράπηκε σε πόλεμο.

«Υπάρχει ανησυχία στην αστυνομία για συνέχεια της βεντέτας, γιατί λείπουν κάποια πρόσωπα, έχουν καταφύγει σε ορεινές περιοχές», επεσήμανε ο αστυνομικός ρεπόρτερ και πρόσθεσε:

«Είναι τρεις οι εμπλεκόμενες οικογένειες, έχει τραυματία και μία τρίτη οικογένεια, που εμπλέκεται ως σύμμαχος της μίας προς την άλλη οικογένεια. Είναι σύμμαχος της οικογένειας με το σπίτι (σ.σ. που ανατινάχτηκε). Είναι σημαντικό να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη των τραυματιών. Μερικά μέλη αυτή της τρίτης οικογένειας είναι γνωστά, όταν είχαν συμμετάσχει προ μερικών ετών σε κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας για θέματα που αφορούσαν διεκδικήσεις κτηνοτρόφων».

Αν τα χάσατε

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια «σασμού», δηλαδή συμφιλίωσης, μεταξύ των δύο οικογενειών αλλά δεν πέτυχε, καθώς η άλλη πλευρά δεν δέχθηκε την αγορά του σπιτιού κι έτσι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το άγριο αιματοκύλισμα.