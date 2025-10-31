Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στη Μονή Σινά θα μεταβεί σήμερα (31.10.2025) το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών. Το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum).

Την Κυριακή ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.