Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

Στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στη Μονή Σινά θα μεταβεί σήμερα (31.10.2025) το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών. Το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum).
Την Κυριακή ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.
