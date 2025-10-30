Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ένας 16χρονος, αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε μπαρ στα Λεχαινά Ηλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος περιήλθε σε κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκε αρχικά από τον πατέρα του στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη και ενός υπαλλήλου του μπαρ από το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης, για παράβαση της νομοθεσίας που απαγορεύει τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ανδρών συνεχίζονται, ενώ η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Παράλληλα, θα ενημερωθούν οι αρμόδιες δημοτικές και υγειονομικές Αρχές.