Στο Νοσοκομείο η Μαρία Ναυπλιώτου

Η Μαρία Ναυπλιώτου γνωστοποίησε μέσα από ένα story της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram, το γεγονός πως νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιασώ.

Η ηθοποιός ενημέρωσε τους ακόλουθους της για την ξαφνική περιπέτεια της υγείας της και κοινοποίησε ένα βίντεο από το δωμάτιο του νοσοκομείου. Όπως τόνισε νοσηλεύεται ήδη από εχθές με οξύ κοιλιακό άλγος.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός αποκάλυψε υποβλήθηκε σε εξετάσεις και οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να προχωρήσει σε αφαίρεση χολής: «Δυστυχώς τις επόμενές μέρες δεν θα μπορέσω να είμαι πάνω στη σκηνή, Λυπάμαι πολύ για την αναστάτωση που θα έχετε όσοι έχετε αγοράσει εισιτήρια. Εάν και πιστεύω πραγματικά τη φράση Show must go on, σωματικά δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, Την Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί. Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να προβλέψω και να αποτρέψω. Λυπάμαι πολύ, Ανυπομονώ να είμαστε πάλι κοντά σύντομα».

Δείτε το βίντεο



Φωτογραφία άρθρου: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ