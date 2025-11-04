Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε, μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η κυρία Γκιλφόιλ έγινε δεκτή από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Αύριο θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.