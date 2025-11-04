Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Στο υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε, μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η κυρία Γκιλφόιλ έγινε δεκτή από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Αύριο θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες

 

Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες
Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες
Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη - Δείτε φωτογραφίες

 

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ