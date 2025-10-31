Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ιερώνυμου για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνάντηση είχε σήμερα (31.10.25) ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος ενημέρωσε τον Μακαριώτατο για το σύνολο των δράσεων και πρωτοβουλιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων – ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές – μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών.