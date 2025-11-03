Συνεχίζουν να συρρέουν οι πολίτες έξω από τα κλειστά καταστήματα των ΕΛΤΑ – «Δεν το γνωρίζαμε»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μεγάλη αναστάτωση έξω από τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στην Αττική όπου σήμερα (03.11.2025) μπήκαν τα πρώτα λουκέτα. Αν και το ζήτημα με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ έχει προκαλέσει αμέτρητες αντιδράσεις, κάποιοι πολίτες φαίνεται πως δεν είχαν ενημερωθεί καταλλήλως.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ΕΛΤΑ στην Ιπποκράτους, όπου από νωρίς το πρωί, πολίτες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες επισκέφθηκαν το κατάστημα αλλά τα βρήκαν όλα κλειστά.

Σύμφωνα με κάποιους πολίτες, υπήρξε σύγχυση σχετικά με την τελευταία ανακοίνωση της εταιρείας που ανέφερε τρίμηνη αναστολή της απόφασης για «λουκέτο», αλλά μόνο για συγκεκριμένα υποκαταστήματα

Οι πολίτες μάταια ξεκίνησαν να σπρώχνουν την πόρτα, προτού δουν το φυλλάδιο που έχει τοιχοκολληθεί, το οποίο τους καλεί να εξυπηρετούνται στο κατάστημα της Αιόλου. Πρόκειται για ένα υποκατάστημα το οποίο είναι σε απόσταση σχεδόν 2 χιλιομέτρων, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση για ηλικιωμένους ή άτομα με κινητικά προβλήματα.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη λίστα με τα 46 καταστήματα ΕΛΤΑ τα οποία έκλεισαν σήμερα.

«Δεν ακούσαμε κάτι»

«Δεν το γνωρίζαμε, γιατί δεν ακούσαμε κάτι. Δεν παρακολουθήσαμε Σαββατοκύριακο τηλεόραση, οπότε δεν το γνωρίζαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά μία επαγγελματίας της περιοχής στο Orange Press Agency. Η ίδια εξήγησε το πρόβλημα που της δημιουργεί το κλείσιμο: «Πολύ σημαντικό, γιατί εξυπηρετεί πολύ κόσμο για πολλές υπηρεσίες που είχε. Λάθος, πιστεύω, γιατί εξυπηρετεί πολύ κόσμο. Και εμάς μας εξυπηρετούσε γιατί έχουν και επιχειρήσεις, οπότε έχουμε και μεταφορές που συνεργαζόμαστε και στέλνουμε στους πελάτες μας που στα νησιά. Ό,τι προέκυπτε, ερχόμασταν στο κατάστημα».

«Είναι δυσκολία, ταλαιπωρία, γιατί πρέπει να πάμε σε άλλο κατάστημα που είναι πολύ πιο μακριά και θα γίνεται χαμός, πολύς κόσμος» προσέθεσε ο συνεταίρος της.

Την άποψη ότι η κίνηση έγινε χωρίς προετοιμασία εξέφρασε ένας κάτοικος: «Νομίζω έγινε πρόχειρα, χωρίς κάποιο σοβαρό σχεδιασμό. Χωρίς να έχει αναγγελθεί εκ των προτέρων, ώστε να προετοιμαστούν οι άνθρωποι».

Ο ίδιος συνέδεσε το κλείσιμο με μια ευρύτερη τάση υποβάθμισης των υπηρεσιών: «Είναι μια πορεία των ΕΛΤΑ εδώ και χρόνια. Στο δικό μου χωριό έχει κλείσει εδώ και χρόνια το ΕΛΤΑ, όπως και το αστυνομικό κέντρο, όπως και το κοινοτικό κατάστημα, όπως και το ΑΤΜ που υπήρχε κάποτε. Για να πάει οποιοσδήποτε να πάρει ένα 50άρικο, πρέπει να πάει στον Αλμυρό, μισή ώρα αργότερα, και να περάσει και μια ραχούλα που συνήθως το χειμώνα είναι παγωμένη. Είναι η απόγνωση για τους ανθρώπους της περιοχής. Συνέβη και αυτό. Προφανώς θα συμβούν κι άλλα».