ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης ζήτησε συγγνώμη μόνο για να κοπάσει η οργή των πολιτών

1 Shares Share Tweet

«Κατώτερος των περιστάσεων εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά ο πρωθυπουργός στη συζήτηση που έγινε για τις καταστροφικές φωτιές στην χώρα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή». Αυτό λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το Μάτι.

Οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα παραπέμπουν μάλιστα στην απάντηση που έδωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον πρωθυπουργό κάνοντας λόγο για τυμβωρυχία.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν άντεξε και μας έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, του κυνικού τυμβωρύχου» είπε ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας πως «με τυμβωρυχία αναδείχθηκε πρωθυπουργός, με τυμβρωρυχίες συνεχίζει και τώρα».

Advertisement

End of ad break in 6 s

You can close Ad in 5 s

Οι ίδιοι άνθρωποι επισημαίνουν ότι ο πρωθυπουργός δεν δίστασε να επενδύσει ξανά στην τραγωδία στο Μάτι για να διαφύγει των ευθυνών του για τις τεράστιες πυρκαγιές.

Παράλληλα αναφέρουν ότι η συγγνώμη που ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ένα επικοινωνιακό τρικ καθώς, όπως επισημαίνουν, ποτέ δεν παραδέχθηκε ότι το επιτελικό κράτος χειρίστηκε με λάθος τρόπο την όλη κατάσταση.

Υπενθυμίζουν μάλιστα μια αποστροφή του λόγου του πρωθυπουργού στη Βουλή με την οποία –σύμφωνα πάντα με τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης- φαίνεται ότι «η συγνώμη ζητήθηκε μόνο για να κοπάσει η οργή των πολιτών και όχι γιατί την εννοούσε».

«Παρά την ένταση των φωτιών, κανείς οικισμός δεν κάηκε ολοσχερώς. Πετύχαμε στο στόχο μας να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, τους οικισμούς και τις κρίσιμες υποδομές. Έγινε κάποιο λάθος; Αν έγινε ελάτε να μας υποδείξετε» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λένε μάλιστα ότι το θέμα αυτό επεσήμανε και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά από το βήμα της Βουλής όταν στην ομιλία της είπε ότι «οι πυρκαγιές δεν σβήνονται με επικοινωνιακά σόου. Η συγγνώμη σας ήταν προσχηματική. Οι ευθύνες πρέπει να καταλογιστούν, με απομάκρυνση από τις θέσεις τους των υπευθύνων υπουργών».

Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας ούτε χθες ζήτησε παραιτήσεις υπουργών θέλοντας με αυτό τον τρόπο να δείξει ότι την απόλυτη ευθύνη για όλο αυτό που συνέβη την έχει ο πρωθυπουργός, ο οποίος διαχειρίζεται το επιτελικό κράτος.