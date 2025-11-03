Τα 4 αδέλφια, ο ξάδελφος με το καλάσνικοφ και ο εντολέας της βόμβας που πυροδότησε το μακελειό στα Βορίζια

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με τα στόματα να παραμένουν ερμητικά κλειστά και με αρκετούς από τους εμπλεκόμενους στο αιματηρό σκηνικό στα Βορίζια Ηρακλείου να έχουν διαφύγει στα βουνά και να αναζητούνται από τους αστυνομικούς, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ που έχουν αναλάβει την υπόθεση προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να περάσουν χειροπέδες σε όσους συμμετείχαν στο μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής τα ονόματα έξι ατόμων. Πρόκειται για τον 39χρονο νεκρό, Φανούρη Καργάκη, για τέσσερα αδέλφια από την οικογένεια Φραγκιαδάκη αλλά και έναν 30χρονο ξάδελφό τους. Από αυτούς οι δύο είναι τραυματισμένοι και νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ ενώ ταυτόχρονα έχει διαταχθεί η σύλληψή τους και παραμένουν φρουρούμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές Αρχές, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φέρονται να είναι περισσότεροι από τα ονόματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ωστόσο συγκεντρώνονται στοιχεία, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εκδοθούν εντάλματα σύλληψής τους.

Ο 25χρονος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο είναι αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο τοποθετήθηκαν τα μασούρια δυναμίτη το βράδυ της Παρασκευής με αποτέλεσμα να ανοίξει και πάλι ο κύκλος του αίματος για τις δύο οικογένειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος που έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο είναι ξάδελφος των Φραγκιαδάκηδων ενώ στο παρελθόν η οικογένειά του είχε πρωταγωνιστήσει στις κινητοποιήσεις των Κρητικών κτηνοτρόφων και αγροτών στην Αθήνα. Ο συγκεκριμένος ανέβαζε στα social media φωτογραφίες του ακόμα και σε μικρότερη ηλικία όπου πόζαρε κρατώντας Καλάσνικοφ και πιστόλια.

Όσον αφορά τα άλλα τρία άτομα που αναζητούνται, πρόκειται για τα τρία αδέλφια του Φραγκιαδάκη που έχει συλληφθεί και είναι ηλικίας 19, 27 και 29 ετών. Και οι τρεις τους έχουν διαφύγει στα βουνά ενώ οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, προκειμένου να τους εντοπίσουν.

Οι έρευνες διεξάγονται με πολλές δυσκολίες καθώς λίγοι είναι αυτοί που μιλούν για τη μάχη που ξέσπασε στα Βορίζια με αποτέλεσμα τους δύο νεκρούς και τις εκατοντάδες σφαίρες που έπεφταν για αρκετές ώρες στο χωριό του Ψηλορείτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι ενεπλάκησαν στο σκηνικό με τους αμέτρητους πυροβολισμούς έσπευσαν να μεταφέρουν με δικά τους μέσα τους τραυματίες στο νοσοκομείο, να καθαρίσουν τους χώρους από τους κάλυκες και να κρύψουν τα όπλα από τα οποία χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές και τραυματίστηκαν άτομα και από τις δύο οικογένειες.

Η τρίτη οικογένεια και ο εντολέας της βόμβας

Εκτός από τις αντίπαλες φαμίλιες, στο αιματηρό περιστατικό φέρεται να έχει εμπλοκή και μια τρίτη οικογένεια, η οποία έχει συγγενικούς δεσμούς με τους Φραγκιαδάκηδες.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 30χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, καθώς έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, είναι ανιψιός της 57χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε από τους πυροβολισμούς ενώ και η μητέρα του νοσηλεύεται τραυματισμένη.

Την ίδια ώρα, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν όλα τα σενάρια αλλά και τις πτυχές που οδήγησαν στο αιματοβαμμένο χωριό του Ψηλορείτη.

Εκτός από τα άτομα που σήκωσαν τα όπλα και τοποθέτησαν τον δυναμίτη στην κατοικία του 27χρονου Φραγκιαδάκη ψάχνουν να βρουν και αυτούς οι οποίοι μπορεί να παρότρυναν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες οι οποίες φτάνουν κυρίως από την πλευρά της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ήταν μια γυναίκα αυτή που συναποφάσισε ή έδωσε την εντολή για να τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι εκτός από τους πέντε για τους οποίους έχει σχηματιστεί δικογραφία, εμπλέκεται τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο το οποίο φέρεται να είναι από την πλευρά των Καργάκηδων. Και αυτό γιατί δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ποιος ήταν αυτός που έβαλε τα μασούρια με τον δυναμίτη στο σπίτι του 27χρονου στα Βορίζια.

Πηγή: newsit.gr