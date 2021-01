Τι αλλάζει στις μετακινήσεις από Δευτέρα – Τα SMS στο 13033

1 Shares Share Tweet

Το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου δόθηκε την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου. Έτσι, χωρίς click away και click in shop, οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν τις αγορές τους, αφού θα έχουν στείλει το απαραίτητο SMS στο 13033 και μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ωρών. Σημειώνεται πως στις «κόκκινες» περιοχές το άνοιγμα του λιανεμπορίου θα γίνει με τη μέθοδο του click away. Παράλληλα, μαζί με το λιανεμπόριο θα επαναλειτουργήσουν και τα κομμωτήρια, για τα οποία και δεν θα ισχύει το χρονικό όριο των 2 ωρών, όπως διευκρίνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανακοινώθηκε επισήμως από τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, από τις 18 Ιανουαρίου ξεκινούν πάλι την παροχή υπηρεσιών οι δραστηριότητες σε κομμωτήρια και κουρεία, αλλά και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες διαιτολογίας, υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση, τις υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος. Επίσης, ανοίγουν τα ΚΤΕΟ.

Ωράριο λειτουργίας, SMS στο 13033, απαγόρευση κυκλοφορίας

Τα καταστήματα στο λιανεμπόριο ανοίγουν με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Η 8η νυχτερινή ορίστηκε, ώστε να υπάρχει μια ώρα περιθώριο για να μπορούν να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους καθώς ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Επισημαίνεται ότι το κυνήγι και το ψάρεμα παραμένουν προσωρινά σε αναστολή.Για να γίνει η μετακίνηση θα πρέπει να στέλνετε sms στο 13033 με την επιλογή 2, μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, ή με το έντυπο βεβαίωση κίνησης, με χειρόγραφη βεβαίωσης κίνησης. Το ίδιο μήνυμα και ο ίδιος αριθμός ισχύει για μετάβαση σε οποιοδήποτε κατάστημα λιανικού εμπορίου.