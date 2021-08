«Τι άλλο θα συμβεί σε αυτά τα δύο χρόνια;»

0 Shares Share Tweet

Την απογοήτευσή του για την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας στη διάρκεια των τελευταίων ημερών εξέφρασε μέσω Instagram ο γιος της Σοφίας Αλιμπέρτη και του Γιάννη Πάριου, Good Job Nicky (κατά κόσμον: Νικόλας Βαρθακούρης).

Τόσο διάστημα είχαμε την πανδημία και τώρα τα τόσα πύρινα μέτωπα που κατακαίνε τα πάντα στο πέρασμά τους, αυτή η κατάσταση τον έχει βάλει σε σκέψεις και θέλησε να τις μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

Ο Good Job Nicky εξέφρασε την απογοήτευση και τη θλίψη του και έστειλε μήνυμα στους followers του να κάνουν κουράγιο.

Συγκεκριμένα σχολίασε:

«Τι άλλο θα συμβεί μέσα σε αυτά τα δυο χρόνια που θα έχουμε να λέμε στα παιδιά μας δηλαδή; Πραγματικά κάθομαι πάνω από το κινητό μου σκεπτόμενος το τι άλλο μπορεί κανείς να πει γι΄αυτά που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Χαρά στο κουράγιο μας. In due time and God willing, εκεί που μας αφήνουν οι λέξεις, ας βρούμε τις πράξεις. We have each other. Δεν έχω λόγια. Κουράγιο».