Την επιμέλεια των παιδιών της ζητά η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

Η 40χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στο Κορωπί από τον 50χρονο σύντροφό της έκανε αίτηση στην εισαγγελία ανηλίκων ζητώντας την επιμέλεια των παιδιών της. Τα παιδιά με εισαγγελική εντολή νοσηλεύονται στο Παίδων.

«Ζητώ να χορηγήσετε τη δέουσα εντολή ώστε να παραλάβω τα τέκνα μου και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας όποτε και με όποιο τρόπο κρίνετε καταλληλότερο δηλώνοντας παράλληλα πως θα αποδεχτώ κάθε μέτρο το οποίο τυχόν διατάξετε ώστε να ζήσω με τα παιδιά μου σε ασφαλές περιβάλλον. Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου που παρ’ ολίγον να μου στοιχίσει τη ζωή. Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου» ανέφερε η 40χρονη στην αίτησή της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σημειώνεται ότι ο 50χρονος έχει κριθεί προφυλακιστέος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονος. Απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας, ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Ο δράστης είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ υποστήριξε ότι δεν ήταν στον χώρο όπου έγινε το περιστατικό, αναφέροντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση.