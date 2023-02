Το έγγραφο με την έρευνα της Αρχής Ξεπλύματος για τον Νίκο Κοκλώνη

Θα ζητήσουμε εξηγήσεις, θα δώσουμε απαντήσεις σε όλα λέει ο παραγωγός

Ο τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, ετοιμάζεται σε λίγη ώρα μαζί με τους νομικούς του συμβούλους να ζητήσουν εξηγήσεις από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την διάταξη μέσω της οποίας δεσμεύεται η περιουσία του Νίκου Κοκλώνη και στενών συνεργατών του. Την ίδια στιγμή έρχεται στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της διάταξης της Αρχής και με βάση αυτό θα διαταχθεί περαιτέρω έρευνα από τις αρμόδιες αρχές και για τις δραστηριότητες του γνωστού παρουσιαστή.

Σύμφωνα με την διάταξη, από τη δέσμευση εξαιρούνται μερικώς, τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίους κατατίθενται μισθοί, συντάξεις ή άλλα παρόμοια έσοδα, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι οι υπάλληλοι στις εταιρίες του Νίκου Κοκλώνη θα συνεχίσουν να πληρώνονται κανονικά. Επισημαίνεται ότι ο τηλεοπτικός παραγωγός στην έναρξη του σόου «Just the two of us» αναφέρθηκε στην επίμαχη διάταξη του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είμαι εδώ, ρωτήστε με ό,τι θέλετε, αλλά σας παρακαλώ, σταματήστε να στοχεύετε μια εταιρεία με 600 εργαζόμενους που δουλεύουν σκληρά, ζουν από αυτή και κρέμονται από το τι θα γράψετε εσείς. Εγώ είμαι εδώ για να σας δώσω όλες τις απαντήσεις, αλλά αυτούς δεν θα σας αφήσω να τους πειράξετε».

Δείτε όλη τη διάταξη της Αρχής Καταπολέμησηςς Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την υπόθεση Κοκλώνη:

Πηγή: protothema.gr