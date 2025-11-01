Το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ έφερε και γαλάζιες αντιδράσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δύσκολη» αλλά… «αναγκαία απόφαση» για την επιβίωση των ΕΛ.ΤΑ. χαρακτηρίζει η κυβέρνηση το κλείσιμο 204 καταστημάτων, σε σύνολο 458, σε όλη τη χώρα

Η απόφαση της Διοίκησης των ΕΛ.ΤΑ. ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, και όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Βουλευτές της Ν.Δ, κυρίως της περιφέρειας, που γίνονται ήδη δέκτες δυσαρέσκειας από τις τοπικές κοινωνίες, έφεραν το θέμα στη Βουλή, με ερωτήσεις και αναφορές προς τους αρμόδιους υπουργούς. Μεταξύ αυτών, ο βουλευτής Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος, η βουλευτής Ηλείας Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός, οι βουλευτές Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού και Μάρκος Καφούρος αλλά και ο βουλευτής της Α’ περιφέρειας Ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικονόμου.

Ένα νέο μέτωπο με κοινωνικές ομάδες προκαλεί ανησυχία στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με μέλη της να παραπονιούνται ότι ανοίγει ένα ακόμη «μεγάλο θέμα», κι ενώ την ίδια στιγμή έχουν να αντιμετωπίσουν τη δυσαρέσκεια των αγροτών και των κτηνοτρόφων που μένουν απλήρωτοι λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παράπονα για την ακρίβεια κ.α. κοινωνικά προβλήματα.

«Χθες το βράδυ, εγώ δέχθηκα πάνω από 100 τηλέφωνα γιατί κλείνει ένα ταχυδρομείο στο πιο κεντρικό και τουριστικό σημείο του νησιού μου» δήλωσε ο Μ. Καφούρος, μιλώντας σε Επιτροπή της Βουλής, παρόντος του υπουργού Οικονομικών, Κυρ. Πιερρακάκη.

«Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές» διαμαρτυρήθηκε και ο «γαλάζιος» βουλευτής της Α’ περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, Στέλιος Πέτσας, από το ίδιο βήμα.

Να δει η κυβέρνηση εναλλακτικές επιλογές, ειδικά σε περιοχές που έκλεισαν τράπεζες και που δεν υπάρχουν καν ΑΤΜ ή που τα ιδιωτικά ταχυδρομικά δίκτυα δεν έχουν επαρκή ή ποιοτική παρουσία, ζήτησε, με ανάρτηση του, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Οφείλουμε να λειτουργήσουμε κοινωνικά. Υπάρχει η τεχνοκρατική αντιμετώπιση του θέματος υπάρχει όμως και η κοινωνική» σημείωσε ο βουλευτής Β’ Πειραιά της Ν.Δ.

Συζήτηση την Τρίτη στη Βουλή για το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα…

Η κυβέρνηση έκανε δεκτό το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο στήριξαν και άλλα κόμματα, να συνεδριάσουν από κοινού, άμεσα (ορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη 4 Νοεμβρίου), οι Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών, Κυρ. Πιερρακάκη, του Επικεφαλής του Υπερταμείου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛ.ΤΑ..

Η προσδοκία του Μαξίμου και του υπουργού Οικονομικών είναι, μέσα από τον κοινοβουλευτικό διάλογο, να πείσουν για την αναγκαιότητα αυτής της απόφασης του Οργανισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

«Αναγκαίος ο μετασχηματισμός των ΕΛ.ΤΑ.»

«Τα ΕΛ.ΤΑ. έχουν πρόβλημα. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η αλληλογραφία είναι στο 10% αυτού που ήταν. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν κάθε παράμετρος. Και αυτό γίνεται! Να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός, όχι το ανάποδο» δήλωσε χθες ο κ. Πιερρακάκης, στη Βουλή, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής θέσης.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο ετήσιος τζίρος των Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι 15 εκατ. ευρώ, κι ενώ το ετήσιο κόστος λειτουργίας είναι πολλαπλάσιο και αγγίζει τα 90 εκατ. ευρώ.

«ΕΛ.ΤΑ. κατ’ οίκον»

Η ουσιαστική λειτουργία του ταχυδρομείου δεν σταματά, και οι πελάτες θα μπορούν να έχουν κατ’ οίκον εξυπηρέτηση, στις περιοχές που κλείνουν τα υποκαταστήματα, διαβεβαιώνουν από την πλευρά τους τα ΕΛ.ΤΑ.

«Όλες οι λειτουργίες του ταχυδρομείου θα συνεχίσουν να γίνονται όπως γίνονταν και τον προηγούμενο μήνα… Κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο. Σε κάθε κατάστημα το οποίο θα ανασταλεί η λειτουργία, θα υπάρχει μια αφίσα που θα λέει ποιος είναι ο αγροτικός ταχυδρόμος της περιοχής σου, με ποιον πρέπει να επικοινωνήσεις αν έχεις ανάγκη και θες εξυπηρέτηση κατ’ οίκον» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρης Σκλήκας, επιχειρώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις των πολιτών της περιφέρειας, και κυρίως των συνταξιούχων που κατά βάση εξυπηρετούνταν μέσα από τα φυσικά καταστήματα…

«Κανένας εργαζόμενος των ΕΛ.ΤΑ. δεν χάνει τη θέση του»

Όσον αφορά δε στην ανησυχία των υπαλλήλων των καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ. που κλείνουν, ο κ. Σκλήκας διαβεβαίωσε ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη θέση του και ότι θα αξιοποιηθούν «σε νέες, πιο παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας κρίσιμους τομείς όπως η διανομή, οι υπηρεσίες πελατών και οι ψηφιακές λειτουργίες».

Πηγή: newsit.gr