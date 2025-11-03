Το μεγάλο πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και το συρτάκι – «Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ και την Ελλάδα»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι εδώ. Έφτασε στην Αθήνα το Σάββατο (1.11.2025) και το γιόρτασε με έναν άκρως ελληνικό τρόπο το βράδυ της Κυριακής στον γνωστό τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό…

Η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ διοργάνωσε μια μοναδική βραδιά στο Κέντρο Αθηνών και στον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον οποίο γνώρισε πριν από μήνες στην Αμερική. Πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν προσκεκλημένοι στη βραδιά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ η ίδια έσπευσε να σημειώσει ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με την Ελλάδα.

«Ως πρέσβης ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο» σημείωσε. «Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν την θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω: Τώρα ξεκινάμε» πρόσθεσε προσερχόμενη στην εκδήλωση.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Νίκη Κεραμέως, ο Βασίλης Κικίλιας με την Τζένη Μπαλατσινού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρόεδρος του ΑΝΤ1, Θοδωρής Κυριακού, ο Ανδρέας Χατζηγιάννης τέως πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, ο Στέφανος Χανδάκας CEO του «Μητέρα», ο οικονομολόγος Άγγελος Φιλιππίδης, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο Βρετανοκύπριος δισεκατομμυριούχος Τζον Χριστοδούλου, ο Πάνος Ξενοκώστας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ, ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της εταιρείας Μύλοι Λούλη, καθώς και ο γνωστός επιχειρηματίας, Δημήτρης Μελισσανίδης.

Δείτε εδώ όσα έγιναν το βράδυ της Κυριακής στο πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το γλέντι δεν άργησε να ξεκινήσει, ενώ και η ίδια φαίνεται να μπήκε στον χορό και να χόρεψε συρτάκι.

Η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα την Τρίτη, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μέσα στην εβδομάδα θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο επίκεντρο των πρώτων επαφών θα βρεθούν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, με το 2025 να είναι μεταξύ άλλων το έτος ανανέωσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

