Το νέο πρόγραμμα των Δήμων για τη διαχείριση αποβλήτων – Πώς θα χρεώνει το δημότη

Ένα νέο πρόγραμμα που θα ενισχύσει το πρόγραμμα καθαριότητας και διαχείρισης αποβλήτων στου Δήμους ανοίγει το προσεχές διάστημα. Το πρόγραμμα «Ο ρυπαίνων πληρώνει» θα χρεώνει τους καταναλωτές για την ποσότητα των σκουπιδιών που πετούν.

Δηλαδή οι Δήμοι θα χρεώνουν με χαμηλότερα δημοτικά τέλη, όσους δημότες παράγουν λιγότερα απόβλητα και ανακυκλώνουν περισσότερο, αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή οι δημότες με πολλά απόβλητα θα χρεώνονται περισσότερους από τους άλλους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι δημότες, θα χρεώνονται για τα σκουπίδια που καταναλώνουν, όπως χρεώνονται και για το ρεύμα ή το νερό που χρησιμοποιούν.

Ήδη, το πρόγραμμα με την ονομασία “pay-as-you-throw” (PAYT) – «Πληρώνω όσο πετάω», εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην Ελλάδα θα καταστεί υποχρεωτικό από την 1η Ιανουαρίου 2023 για Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων. Στην έναρξη του 2028, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και σε Δήμους που ο πληθυσμός τους ξεπερνά τους 20.000 κατοίκους.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που υλοποιούν σε συνεργασία το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι Δήμοι, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στο περιθώριο της επίσημης παρουσίασης του προγράμματος Just Go Zero Tilos που εφαρμόζεται στην Τήλο από την 1η Δεκεμβρίου 2021,- μετατρέποντάς την στο 1ο νησί μηδενικών αποβλήτων στην Ελλάδα – ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, ανέφερε ότι «το μεγάλο στοίχημα των αποβλήτων θα κερδηθεί από τους Δήμους». Η Τήλος δείχνει το παράδειγμα, πώς οι συμπράξεις και η συνεργασία μεταξύ φορέων και δημοτών μπορεί να αποδώσει.

Στην αναφορά του για το πρόγραμμα «Ο ρυπαίνων πληρώνει» ο κ. Γραφάκος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Όπως ο καταναλωτής πληρώνει ανάλογα με το ρεύμα ή το νερό που καταναλώνει, έτσι θα γίνεται και με τα σκουπίδια» ενώ διευκρίνισε ότι ο κάθε Δήμος θα εφαρμόζει τη δική του πολιτική.

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και ήδη γίνονται σημαντικές ενέργειες. Από τα προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί, έχουν μειωθεί τα πρόστιμα για τους παράνομους ΧΥΤΑ και συγκεκριμένα όπως τόνισε ο κ. Γραφάκος, από 60 τα πρόστιμα για αντίστοιχους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην χώρα μας έχουν πλέον μειωθεί στα 42 και οι ρυθμοί μείωσης συνεχίζονται.

Την περίοδο αυτή, σε εξέλιξη βρίσκονται 12 διαγωνισμοί για την δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Μονάδας Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ). Σύντομα θα υπογραφούν συμβάσεις σε Χίο, Μήλο, Κάρπαθο Σητεία και Ηράκλειο Κρήτης, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία σύνταξης των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού για την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης στην Τήνο, προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ.

Πηγή: newsit.gr