Το ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ

Κανονικά θα λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ καθώς και άλλα καταστήματα τροφίμων (π.χ. φούρνοι, ιχθυοπωλεία) εν μέσω του δεύτερου lockdown.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπως ενημέρωσε και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, εξειδικεύοντας τα νέα μέτρα, θα λειτουργούν καθημερινά έως τις 20:30, ενώ προβλέπεται η λειτουργία τους και τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να αποφευχθούν εικόνες συνωστισμού.

Μέσα στα καταστήματα τροφίμων επιτρέπεται 1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον), ενώ προβλέπεται ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια.

Σημειώνεται πως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι υπεραγορές τροφίμων καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

Τι μένει ανοιχτό – Όλη η λίστα

– Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα

– Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα

– Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:

– Σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία

– Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

– Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

– Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.)

– Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ

– Καθαριστήρια

– Περίπτερα (24ώρο)

– Φαρμακεία

– Πρατήρια καυσίμων

– Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

– Pet shops

– Τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και Κυριακή 8 Νοεμβρίου

– Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων.