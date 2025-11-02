Το σπαρακτικό μήνυμα της Αγγελικής Νικολούλη για τον θάνατο της μητέρας της – «Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει η Αγγελική Νικολούλη, καθώς πριν από μερικές ώρες «έφυγε» από τη ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα. Έτσι η έγκριτη δημοσιογράφος του MEGA θέλησε να την αποχαιρετήσει δημοσίως μέσω του Instagram.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της δημοσίευσε την Κυριακή (02.11.2025) το patrisnews.com, ενώ το 2024, η Αγγελική Νικολούλη είχε αποκαλύψει τις περιπέτειες που περνούσε η μητέρα της με την υγεία της.

«Μανούλα μου… έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι από το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον Χάρο, που σε γυρόφερνε. Πως έγινε και τα βρήκες εσύ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει.

Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους. Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. “Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε”. Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα μανούλα», έγραψε στην ανάρτησή της η Αγγελική Νικολούλη.

Η μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη πέθανε το Σάββατο, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου και η κηδεία της θα γίνει την προσεχή Τετάρτη στον Πύργο.

Η Αγγελική Νικολούλη έχει χάσει δύο ανίψια, τα παιδιά των αδελφών της και είχε μιλήσει στο παρελθόν για αυτές τις συγκλονιστικές απώλειες.

«Ο θάνατος έχει χτυπήσει την πόρτα της οικογένειάς μου δυο φορές, βυθίζοντάς μας σε βαρύ πένθος. Την πρώτη φορά χάθηκε ο 10χρονος γιος του αδελφού μου και τη δεύτερη φορά ο 22χρονος μονάκριβος γιος της αδελφής μου. Και στις δυο περιπτώσεις επρόκειτο για τραγωδία και ένιωσα την ανάγκη να στηρίξω τους δικούς μου ανθρώπους. Έκανα εκπομπή και μετά, ξενυχτισμένη και άυπνη, έφευγα για τη Θεσσαλονίκη για να πάω στο νεκροτομείο», είχε αναφέρει η γνωστή δημοσιογράφος.