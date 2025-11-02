Τραγικό τροχαίο με δύο νεκρούς: «Καρφώθηκαν» με το αυτοκίνητο σε ελιά

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λοκρίδα με δύο άνδρες να χάνουν τη ζωή τους.

Τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Λοκρίδα ήταν δύο άνδρες φίλοι 25 και 28 ετών που έφυγαν από την Τραγάνα, για να διασκεδάσουν σε ένα bar στην Αταλάντη και έπεσαν με το αυτοκίνητο σε κτήμα με ελαιόδεντρα.

Τα ξημερώματα κινήθηκαν με το αυτοκίνητο στον επαρχιακό δρόμο από Αταλάντη προς Σκάλα, που οδηγεί στην παραλία της περιοχής.

Δυστυχώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στην ελιά, με αποτέλεσμα οι δυο φίλοι να χάσουν τη ζωή τους επί τόπου.

Όπως είπε διερχόμενος οδηγός στο LamiaReport το αυτοκίνητο των δύο παιδιών φέρεται να απογειώθηκε και να «καρφώθηκε» πάνω στη διχάλα του δέντρου. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του διπλού θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το ΑΤ Αταλάντης, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.