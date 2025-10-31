Τραγωδία με δύο νεκρούς από φωτιά σε σπίτι

Τραγικές διαστάσεις πήρε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31.10.2025) στο Ηράκλειο σε σπίτι στην περιοχή του Μασταμπά.
Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου με τέσσερα οχήματα.
Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, όταν οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα στους χώρους του σπιτιού στην περιοχή του Μασταμπά εντόπισαν δύο απανθρακωμένες σορούς.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Patris.gr, πρόκειται για δύο άτομα με κινητικά προβλήματα.
