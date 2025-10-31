Τραγωδία με δύο νεκρούς από φωτιά σε σπίτι

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Τραγικές διαστάσεις πήρε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31.10.2025) στο Ηράκλειο σε σπίτι στην περιοχή του Μασταμπά.

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου με τέσσερα οχήματα.

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, όταν οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα στους χώρους του σπιτιού στην περιοχή του Μασταμπά εντόπισαν δύο απανθρακωμένες σορούς.

 

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Patris.gr, πρόκειται για δύο άτομα με κινητικά προβλήματα.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ