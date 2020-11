Τσίπρας: Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Αλ. Τσίπρας συνεχάρη στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ.

«Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν που αναδεικνύεται 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Η χωρίς προηγούμενο συμμετοχή στις εκλογές απέδειξε πως η Δημοκρατία θα ανθεί εκεί όπου ο λαός είναι αποφασισμένος να συμμετέχει και να ψηφίζει για το μέλλον του.

Congratulations to the President- elect of the USA, @JoeBiden.#USElection2020 pic.twitter.com/i0Qzk5IrM1

