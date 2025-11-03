Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ: «Είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή» (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αμηχανία προκάλεσε σε καλεσμένους τηλεοπτικής εκπομπής η μάλλον ατυχής δήλωση της Βάσιας Αναστασίου, στελέχους του ΠΑΣΟΚ για το ότι δεν απέχει πολύ από την βουλευτική έδρα.

«Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» είπε, εννοώντας ότι είναι επιλαχούσα.

Πρόσθεσε ότι «πρώτα ο Θεός» θα είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές και ότι είναι «έναν θάνατο πριν την έδρα».

Αμέσως έσπευσε να διορθώσει αυτό που είπε: «Χαριτολογώντας το λέω», είπε, ξεσπώντας σε γέλια.

Δείτε εδώ τον διάλογο:



Αμηχανία επικράτησε μεταξύ των καλεσμένων, με τον Δημήτρη Χατζησωκράτη του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει ότι «θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (δηλαδή ο εκλεγμένος βουλευτής του κόμματος στη συγκεκριμένη περιφέρεια) τώρα και θα τρελαίνεται…».

«Και είναι και φίλος» συνέχισε η Βάσια Αναστασίου.