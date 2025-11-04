Υπέρ της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ η Αγαπηδάκη με αιχμές για βουλευτές της ΝΔ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στην αναδιάρθρωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), επισημαίνοντας ότι η μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας είναι απαραίτητη σε μια εποχή ψηφιακών συναλλαγών και τεχνητής νοημοσύνης.

Η κυρία Αγαπηδάκη, μάλιστα, άφησε αιχμές κατά βουλευτών της ΝΔ αναφέροντας ότι ενώ σήμερα «στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να στείλουμε φάρμακα παντού και να υλοποιήσουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε κοινότητας», κάποιοι επιμένουν να δίνουν «τη μάχη των ΕΛΤΑ» όπως στο παρελθόν.

Όπως εξήγησε, ο μετασχηματισμός των Ελληνικών Ταχυδρομείων προβλέπει ένα νέο μοντέλο υπηρεσιών κατ’ οίκον, με τον ταχυδρόμο να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας και να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών, μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά έξοδα και τα ενοίκια καταστημάτων. «Σημειωτέον, δεν απολύονται εργαζόμενοι, αλλά μετατίθενται σε άλλες υπηρεσίες», διευκρίνισε.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που μπορούμε να στείλουμε φάρμακα παντού, μπορούμε να υλοποιήσουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε κοινότητας, την ώρα που η πλειονότητα των συναλλαγών έχει ήδη φύγει από τον γκισέ, κάποιοι δίνουν τη μάχη των ΕΛΤΑ.

Αυτό που προβλέπει ο μετασχηματισμός στα ΕΛΤΑ, είναι να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας ο ταχυδρόμος, να μπορεί να διευκολύνει τους πολίτες στις διαδικτυακές τους συναλλαγές, να φτάνει κατ’ οίκον δηλαδή, μια υπηρεσία που πριν απαιτούσε κατά κανόνα να πηγαίνει ο πολίτης στο ταχυδρομείο-άρα, να πληρώνονται ενοίκια, δαπάνες λειτουργίας και άλλα. Σημειωτέον, δεν απολύονται οι εργαζόμενοι, αλλά μετατίθενται σε άλλες υπηρεσίες.

Έχουμε δηλαδή από τη μια, υπηρεσία κατ’ οίκον με λιγότερο κόστος και από την άλλη, μια λιγοτερο αποτελεσματική υπηρεσία που παράγει έλλειμμα, το οποίο καλούμαστε να πληρώσουμε με τους φόρους μας.

Το έλλειμμα των ΕΛΤΑ (που επιτρέπεται να καλυφθεί) χρηματοδοτείται από φόρους. Από το υστέρημα των πολιτών. Όταν λέμε ότι πρέπει να κλείσει ένας αριθμός καταστημάτων, αυτό σημαίνει ότι, δε ζητάμε να πληρώνει ο πολίτης, λεφτά που πέφτουν σε βαρέλι δίχως πάτο και μάλιστα, χωρίς να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις ανάγκες του.

Τα πράγματα είναι απλά. Όχι στο κλείσιμο αυτών των καταστημάτων, σημαίνει αύξηση φόρων για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Αν αυτή είναι η πρόταση όσων αντιπολιτεύονται με λεφτόδεντρα, να την πουν ξεκάθαρα να το ξέρουμε.