Ζευγάρι ξυλοκόπησε αστυνομικό στη μέση του δρόμου γιατί είχε κίνηση

Φωτό αρχείου EUROKINISSI
Δημοσιεύθηκε

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με θύμα έναν αστυνομικό, ο οποίος υπέστη ξυλοδαρμό από ένα ζευγάρι και μάλιστα εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή του Λαγκαδά.

Σύμφωνα με το thesspost ο ξυλοδαρμός του αστυνομικού έγινε το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, όταν το ζευγάρι προπορευόταν εντός της αστικής ζώνης του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Λόγω της έντονης κίνησης κόλλησαν ακριβώς πίσω από ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσπαθούσε να βγει από το πάρκινγκ του Αστυνομικού Τμήματος.

Αυτό ήταν που εξόργισε το ζευγάρι του επιβατικού αυτοκινήτου, που αρχικά ζήτησε τον λόγο από τον αστυνομικό και, στη συνέχεια, έφτασαν στο σημείο να τον ξυλοκοπούν στη μέση του δρόμου.

Ο αστυνομικός από τα χτυπήματα τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το ζευγάρι συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στο κρατητήριο.

