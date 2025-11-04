Ζητούν την κεφαλή του Σκλήκα των ΕΛΤΑ επί πίνακι: «Πολεμικό» σκηνικό από βουλευτές της ΝΔ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, μεταφέρεται σήμερα (4.11.2025) η «μετωπική» αντιπαράθεση για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ.

Τον τόνο έδωσαν χθες και οι περίπου 90 βουλευτές της ΝΔ, που πήραν μέρος στην τηλεδιάσκεψη στη Βουλή, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Τα «αίματα άναψαν» και το κλίμα ήταν «πολεμικό» με μέλη της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας να ζητούν ακόμη και την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρη Σκλήκα, και να του επιτίθενται με σκληρούς, προσωπικούς χαρακτηρισμούς για την αιφνιδιαστική, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ανακοίνωση για λουκέτο σχεδόν στα μισά καταστήματα (204 σε σύνολο 458) σε όλη τη χώρα. Τον χαρακτήρισαν «αλαζόνα» και «άχρηστο που φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη» και να τον κατηγόρησαν ότι αντιμετωπίζει τους βουλευτές σαν τους «κερατάδες», που «τα μαθαίνουν όλα τελευταία».

Και εσωκομματικά «πυρά»

Αιχμές άφησαν και κατά της κυβέρνησης, με σημείο αιχμής την τρίμηνη παράταση για το κλείσιμο καταστημάτων της περιφέρειας, ζητώντας να βρει άλλη, εναλλακτική λύση, ενώ πυρά δέχτηκε και ο υπουργός Δ. Παπαστεργίου, τον οποίο κατηγόρησαν για απουσία από τον δημόσιο διάλογο.

Κοινή συνεδρίαση Επιτροπών της Βουλής σήμερα για τα ΕΛΤΑ

Μετωπική αναμένεται να είναι σήμερα και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ ζητά να κληθούν στη συνεδρίαση και Εκπρόσωποι της Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), της Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) αλλά και Εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να παραστεί και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Τις αντιδράσεις των «γαλάζιων» βουλευτών και της αντιπολίτευσης καλούνται να κάμψουν στην κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου αλλά και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αντί του υφυπουργού Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, καθώς, τελευταία στιγμή του ζητήθηκε να παραστεί για να υπάρχει αναβαθμισμένη εκπροσώπηση από την κυβέρνηση.

«Μπρα ντε φερ» με τους βουλευτές θα έχουν (και σήμερα) ο Διευθύνων Συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείου), Ιωάννης Παπαχρήστου.

«Η απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ θα υλοποιηθεί»

«Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι μονόδρομος» και «η απόφαση της Διοίκησης θα υλοποιηθεί» είναι η θέση της κυβέρνησης, η οποία χαρακτηρίζει «δικαιολογημένες» όλες τις αντιδράσεις, από όπου και να προέρχονται, αποδίδοντας τες στο γεγονός ότι αιφνιδιάστηκαν από τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Παράλληλα, το Μαξίμου της προσάπτει «επικοινωνιακή αστοχία», για το γεγονός, όπως επισημαίνει, ότι δεν φρόντισε να υπάρξει πριν ενημέρωση τόσο των κομμάτων, όσο και της κοινής γνώμης, για την αναγκαιότητα της παρέμβασης αλλά και για τον σχεδιασμό ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών να συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Ανησυχία στο κυβερνητικό «στρατόπεδο»

Η ανησυχία είναι διάχυτη μεταξύ στελεχών του κυβερνητικού επιτελείου, για τις διαστάσεις που παίρνει αυτή η υπόθεση, καθώς δεν ανοίγει μόνο εσωκομματικό «μέτωπο» και νέο «μέτωπο» με την αντιπολίτευση, αλλά βρίσκει απέναντι της και τοπικές κοινωνίες και δημάρχους.

Κι αυτό, σε μία στιγμή που τόσο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και η υπόθεση των Τεμπών, το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας κ.α. θέματα – «αγκάθια» έχουν προκαλέσει «δημοσκοπική αιμορραγία» στο κυβερνών κόμμα.

Δημοσκοπικές απώλειες

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, που προβλήθηκε χθες, η Ν.Δ. έχει απώλεια κατά 0,7%. Αποτυπώνεται στο 23,3%, με ποσοστό πολύ μακριά και από αυτό των Ευρωεκλογών, οπότε και είχε λάβει ποσοστό 28,3%, κι ενώ η προσδοκία ήταν μετά και τη Δ.Ε.Θ. να είχε γράψει μπροστά τον αριθμό «3», για να ατενίζει με αισιοδοξία τον στόχο της αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές.

Μικρή άνοδο με κατά 0,2% σημειώνουν μόνο το ΠΑΣΟΚ (αποτυπώνεται στο 11,7%) και η Φωνή Λογικής (με ποσοστό 2,5%), κατά 0,1% ενισχύεται και η Νέα Αριστερά.

Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι

Στην ίδια δημοσκόπηση καταγράφεται αύξηση κατά 1,5% των αναποφάσιστων. Το ποσοστό «σκαρφαλώσει» στο 21,5% από 19%, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alco, Κώστα Παναγόπουλο, να υπενθυμίζει ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό συναντάται για πρώτη φορά μετά το 2016.

