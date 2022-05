100 Έλληνες και ξένοι φοιτητές του ΕΚΠΑ περπάτησαν στα χνάρια του Παπαδιαμάντη

Επιτυχημένο το επιστημονικό συμπόσιο στη Σκιάθο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το επιστημονικό συμπόσιο της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Σκιάθου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που πραγματοποιήθηκε στη Σκιάθο στις 12 με 15 Μαΐου 2022.

Σε αυτό το βιωματικό ταξίδι – αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη συμμετείχαν Έλληνες αλλά και ξένοι φοιτητές που σπουδάζουν στο ΕΚΠΑ, από το αγγλόφωνο προπτυχιακό της Φιλοσοφικής Σχολής “BA Program in Archaeology, History and Literature of Ancient Greece” και τα Erasmus από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, εκατό φοιτητές και φοιτήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον κόσμο του Παπαδιαμάντη, να επισκεφθούν τα μέρη που τον ενέπνευσαν και στα οποία κάνει αναφορές στο συγγραφικό του έργο, όπως το Κάστρο, τη διαδρομή της Φόνισσας, την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το Μέγα Γιαλό και να απολαύσουν αναγνώσεις κειμένων του στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Ακαδημαϊκή υπεύθυνη ήταν η καθηγήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας της Θεολογικής Σχολής κ. Κίρκη Κεφαλέα.

Ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χρήστος Καραγιάννης μεταξύ άλλων ανέφερε «Με χαρά χαιρετίζω τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού συμποσίου στη Σκιάθο με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Κίρκη Κεφαλέα. Η καινοτόμος πρωτοβουλία της για τη διοργάνωση ενός ταξιδιού γνώσης και μάθησης στη Σκιάθο, με αναφορά στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, έρχεται να αναδείξει τη δυνατότητα της επιστήμης της Θεολογίας να διαλέγεται και ταυτόχρονα συνιστά πρόσκληση για να γνωρίσει κανείς τον πλούτο που είναι αποθησαυρισμένος σε αυτή».

Από την πλευρά της η κ. Κίρκη Κεφαλέα τόνισε ότι ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι από τους συγγραφείς όπου η Σκιάθος, ο τόπος που γεννήθηκε, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συγγραφικής του ταυτότητας και έχει αποτελέσει πολύ συχνά σημείο αναφοράς στο πεζογραφικό του αλλά και στο ποιητικό του έργο. Κατά συνέπεια ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσει κανείς έναν συγγραφέα είναι να διεισδύσει στον κόσμο του και να περιηγηθεί στα μέρη που έχει ζήσει και έχει εμπνευστεί.

«Η συνεργασία του Δήμου Σκιάθου με το ΕΚΠΑ, ένα από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, είναι ιδιαίτερα τιμητική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, κ.Χρήστο Καραγιάννη, και ιδιαίτερα την κ. Κίρκη Κεφαλέα, καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ για την εξαιρετική αυτή ιδέα της διοργάνωσης του Συμποσίου για τον Παπαδιαμάντη, στα λογοτεχνικά βήματα του οποίου, συνδιοργανώσαμε ένα ταξίδι λογοτεχνικής τοπογραφίας, μια βιωματική εμπειρία του έργου του, στο δια βίου πηγής έμπνευσης νησί του, τη Σκιάθο. Πέρα από τη λογοτεχνική αξία η πραγματοποίηση του επιστημονικού συμποσίου στη Σκιάθο με τη συμμετοχή φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού αλλά και της φυσικής ομορφιάς του νησιού, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη μετά covid εποχή για τον τουρισμό. Για την επιτυχημένη διοργάνωση ο Δήμος Σκιάθου ευχαριστεί θερμά τους ιερείς, πατέρα Ιωσήφ, πατέρα Γεώργιο και πατέρα Παντελεήμονα για τις ξεναγήσεις, το πρακτορείο Dolphin of Skiathos και τον Ανδρέα Τάσσου για την κάλυψη των οδικών μετακινήσεων, τον Λάμπρο Χούμα και το καΐκι Καλυψώ και τις Χαρά Παχάλη, Παναγιώτα Φιλαρέτου και Δέσποινα Άννη για την εθελοντική προσφορά τους.» δήλωσε ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.