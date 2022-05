Διαθέσιμο το Διακρατικό Πρόγραμμα του RESILIENCE

2 Shares Share Tweet

Το Διακρατικό Πρόγραμμα του RESILIENCE για Πρόσβαση σε πηγές, συλλογές και τεχνογνωσία στη μελέτη του θρησκευτικού φαινομένου, είναι τώρα διαθέσιμο, όπως γνωστοποιείται με σχετική ανακοίνωση της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το RESILIENCE, η Ερευνητική Υποδομή για Θρησκευτικές Σπουδές, είναι περήφανη που προσφέρει την πρώτη της υπηρεσία στην κοινότητα των Θρησκευτικών Σπουδών: πρόκειται για το Πρόγραμμα Διακρατικής Πρόσβασης (Transnational Access Program – TNA). Οι χρήστες αυτού του προγράμματος θα αποκτήσουν άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση στις συλλογές επτά κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων στην Ευρώπη, με την καθοδήγηση και αρωγή ειδικών στον τομέα.

Η Διακρατική Πρόσβαση είναι η πρώτη υπηρεσία που προσφέρει το RESILIENCE στην κοινότητα των Θρησκευτικών Σπουδών. Οι χρήστες αυτού του προγράμματος θα αποκτήσουν άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση, τόσο φυσική όσο και εικονική, στις μοναδικές συλλογές και την τεχνογνωσία επτά κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Επιπλέον, για τον χρήστη, η παραμονή στο πλαίσιο του TNA σημαίνει ταχύτερη πρόσβαση σε πόρους, πράγμα που σημαίνει αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του χρόνου έρευνας. Κάθε ίδρυμα υποδοχής προσφέρει επίσης χώρο εργασίας, βοήθεια στην πλοήγηση σε φυσικές και ψηφιακές συλλογές, πρακτικές συμβουλές για το ταξίδι και τη διαμονή, καθώς και πρόσθετα προνόμια, τα οποία εξειδικεύονται κάθε φορά από το ίδρυμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο χρήστης του TNA θα απολαμβάνει την καθοδήγηση που θα προσφέρεται από έμπειρους ερευνητές από το ίδρυμα υποδοχής, ενσωματώνοντας πολύτιμες ευκαιρίες δικτύωσης κατά τη διάρκεια της ερευνητικής επίσκεψης.

Τα ιδρύματα που υλοποιούν το Πρόγραμμα Διακρατικής Πρόσβασης (Transnational Access Program – TNA):

Είναι το Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII (Ιταλία), που τυγχάνει και συντονιστής του RESILIENCE, το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν (Βέλγιο), το Θεολογικό Πανεπιστήμιο του Apeldoorn (Ολλανδία), το Πανεπιστήμιο του Σαράγιεβο (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο του Μύνστερ Westfälische Wilhelms (Γερμανία), και το Πανεπιστήμιο Άγιος Κλήμης Οχρίδας, Σόφια (Βουλγαρία). Στο μέλλον και άλλα ιδρύματα θα μπορούν να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα αυτό.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή από τις 16 Μαΐου έως την 1η Ιουλίου 2022. Οι υπότροφοι ανεξαρτήτως σε ποιο ερευνητικό επίπεδο βρίσκονται (αρχάριοι, έμπειροι ερευνητές, κάτοχοι ΜΔΕ στη θεολογία και τις θρησκευτικές σπουδές, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, κ.ά.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μια σύντομη ερευνητική επίσκεψη στο ίδρυμα της επιλογής τους και σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.resilience-ri.eu/cfa-tna/

Δήλωση

«Με το Διακράτικο Πρόγραμμα Πρόσβασης, η Ακαδημία Βόλου προσφέρει στον υποψήφιο μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορία και τη θεολογία της ελληνόφωνης Ορθοδοξίας μέσα από απεριόριστη πρόσβαση σε ψηφιακές και φυσικές πηγές, ειδικές συλλογές (λ.χ. Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας, Παγκόσμια Αδελφότητα Ορθόδοξων Νέων-Σύνδεσμος), ανεκτίμητης αξίας εικονογραφικό υλικό (από τη μεταβυζαντινή εποχή), καθώς και γνωριμία με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, επιφανών ακαδημαϊκών, οργανισμών και πανεπιστημίων ανά τον κόσμο», Δρ. Νικόλαος Ασπρούλης, αναπληρωτής διευθυντής Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, διδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Σχετικά

Το RESILIENCE είναι μια μοναδική, διεπιστημονική και ανατροφοδοτική ερευνητική υποδομή για τις θρησκευτικές σπουδές, η οποία οικοδομεί μια πλατφόρμα υψηλής λειτουργικότητας, παρέχοντας διαρκώς εξελισσόμενα εργαλεία και μεγάλα δεδομένα σε ερευνητές από όλους τους επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται με το θρησκευτικό φαινόμενο στη διαχρονική και συγχρονική του ποικιλία. Το RESILIENCE εντάχθηκε πρόσφατα στο ESFRI, το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ για τις Υποδομές Έρευνας 2021 και έλαβε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προπαρασκευαστική περίοδο (2022=2025).

Σχετικά με το ESFRI

Το ESFRI, το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ για τις Υποδομές Έρευνας, είναι ένα στρατηγικό εργαλείο για την προαγωγή της επιστημονικής ενσωμάτωσης στην Ευρώπη και την ενίσχυση της διεθνούς προσέγγισής της. Ο οδικός χάρτης του ESFRI είναι ένα βασικό μέσο μέσω του οποίου το φόρουμ του ESFRI καταρτίζει ένα μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών. www.esfri.eu

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο RESILIENCE TNA

Αναλυτικές πληροφορίες για την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο RESILIENCE TNA μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει εδώ: https://www.resilience-ri.eu/cfa-tna/

Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που συνεργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος RESILIENCE είναι

• Albanian University UFO (Αλβανία)

• Bar-Ilan University (Ισραήλ)

• École Pratique des Hautes Études (Γαλλία)

• Fondazione per le Scienze Religiose (Ιταλία)

• Institut für Angewandte Informatik (Γερμανία)

• KU Leuven (Βέλγιο)

• Leibniz Institute of European History (Γερμανία)

• Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (Βουλγαρία)

• Theological University of Apeldoorn (Ολλανδία)

• University of Sarajevo (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

• Uniwersytet Warszawski (Πολωνία)

• Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου (Ελλάδα)

• Westfälische Wilhelms-Universität Muenster (Γερμανία)

Πόροι

Μπορείτε να βρείτε το logo, εικόνες κ.λπ. εδώ: https://www.resilience-ri.eu/resources/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της υποδομής: www.resilience-ri.eu»