Αγωνία για δύο νεαρούς τουρίστες στις Λυγαριές Σκιάθου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ευτυχώς εντοπίστηκαν , ωστόσο είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού δύο Γερμανών τουριστών, ηλικίας περίπου 20 ετών, που είχαν χαθεί στην περιοχή Λυγαριές της Σκιάθου. Οι δύο νεαροί παρελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας από τις αρχές, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μετά από την ενεργοποίηση του 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Skiathoslife.gr, οι δύο τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου για ιατρικές εξετάσεις.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, με τις αρχές να ευχαριστούν τους πολίτες που συνέδραμαν στην προσπάθεια εντοπισμού.