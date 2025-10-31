Νέο περιστατικό βίας στη Μαγνησία: Απείλησε τον πρώην συζυγό της για να μη διανυκτερεύσει στο σπίτι η κόρη τους

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Δικαστήριο δέχτηκε να μπει στη δικογραφία βιντεοληπτικό υλικό

Για ενδοοικογενειακή απειλή κατά του σε διάσταση συζύγου της κατηγορείται μια γυναίκα, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της ο άνδρας.

Σύμφωνα με την μήνυση που κατέθεσε ο παθών, η σε διάσταση σύζυγός του, με την οποία μένουν σε διαφορετικά σπίτια στον Αλμυρό, απείλησε και έβρισε τον πρώην σύζυγό της, ενώ προσπάθησε να εισέλθει στο σπίτι του για να αποτρέψει την κόρη τους από το να διανυκτερεύσει εκεί, αλλά ήταν κλειδωμένη η εξώπορτα.

Στο Δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ήταν η πρώτη φορά που η κόρη θα διανυκτέρευε στο σπίτι του πατέρα της.

Ο μηνυτής κατέθεσε ότι η πρώην σύζυγός του από νωρίς, με τηλεφωνήματα, προσπάθησε να χαλάσει το καλό κλίμα που υπήρχε μεταξύ πατέρα και κόρης, ενώ χθες το βράδυ πήγε έξω από το σπίτι, όπου χτυπούσε την εξώπορτα και απειλούσε τον ίδιο.

Η συνήγορος υπεράσπισης κατηγορίας ανέφερε ότι πρόκειται για «στημένη καταγγελία» και ζήτησε να συμπεριληφθεί στη δικογραφία το υλικό από τις κάμαρες που έχει ο κατηγορούμενος έξω από το σπίτι, για να δείξουν την πραγματική διάσταση των γεγονότων.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καταγραφικό του υλικού των καμερών και δήλωσε πρόθυμος να τις παραδώσει στην Αστυνομία για να εξεταστούν και η δίκη διακόπηκε για τις 12 Νοεμβρίου.