Σκηνές σοκ στον Αλμυρό : Γύρισε το 6 χρόνων παιδί του ανάποδα και άρπαξε την πρώην σύζυγο από τον λαιμό!

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μετά από παιδικό πάρτι, επειδή το παιδί ήθελε να μείνει με τη μαμά του

Σκηνές «απείρου κάλλους», με αρνητικό πρωταγωνιστή έναν 42χρονο που άσκησε βία κατά της πρώην συζύγου του μπροστά στα μάτια εκδρομέων, εκτυλίχτηκαν το πρωί του Σαββάτου στο χώρο στάθμευσης του δάσους Κουρί στον Αλμυρό, μετά από παιδικό πάρτι και επειδή το κοριτσάκι δεν ήθελε να πάει στον πατέρα του και ήθελε να μείνει με τη μητέρα του.

Ο κατηγορούμενος τραβούσε το παιδί με τη βία για να το βάλει στο αυτοκίνητό του, το κρατούσε στον αέρα με το κεφάλι κάτω και όταν φώναζε και έτρεξε το του το πάρει η πρώην σύζυγός του την έπιασε από το λαιμό, ενώ φώναζε και ούρλιαζε το παιδί.

Τη στιγμή εκείνη μπήκαν στη μέση δύο άλλες κυρίες, που ήταν σε εκδρομικό λεωφορείο που βρισκόταν στο χώρο, η γυναίκα κατάφερε να πάρει το κοριτσάκι και να το βάλει στο αυτοκίνητό της, κάλεσε την Αστυνομία, που είχε ήδη ενημερώσει μια από τις κυρίες, ενώ ο 42χρονος τραβούσε βίντεο με το κινητό του και έλεγε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα…

Ο 42χρονος οδηγήθηκε χθες στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απειλής, ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης ενώπιον ανηλίκου και ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε ανήλικο. Η πρώτη κατηγορία απορροφήθηκε από την δεύτερη, το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τις τρεις κατηγορίες και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 23 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 € ημερησίως και δικαίωμα έφεσης, που έχει αναστλελλουσα δύναμη υπό τον όρο της μη προσέγγισης σε απόσταση 50 μέτρων, όσο στη παθούσα όσο και στο ανήλικο. Μάλιστα γλίτωσε την φυλακή, διότι του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η παθούσα μητέρα του παιδιού και πρώην σύζυγος του 42χρονου κατέθεσε ότι έχουν πάρει διαζύγιο από το 2019, δεν ήταν να πάρει το παιδί το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά της τηλεφώνησε και η γυναίκα του είπε ότι θα μπορούσε να το πάρει μετά το πάρτι που θα πήγαιναν το πρωί.

«Μετά το πάρτι το παιδί δεν ήθελε να πάει στον μπαμπά της, αυτός πήγε στο δάσος, με διάθεση για τσακωμό, ήταν εριστικός, το ρωτήσαμε και είπε θέλει να μείνει με τη μαμά», κατέθεσε η γυναίκα. Τότε ο κατηγορούμενος τράβηξε το παιδί με τη βία στο αυτοκίνητό του, το κρατούσε στον αέρα με το κεφάλι κάτω και όταν πήγε η μητέρα να το πιάσει, εκείνος άφησε το παιδί την έπιασε από το λαιμό, ενώ το κορίτσι τρομοκρατημένο, φώναζε και ούρλιαζε.

Τότε μπήκαν στη μέση δύο κυρίες που κατέβηκαν από τουριστικό λεωφορείο που είχε σταθμεύσει στον χώρο, η γυναίκα άρπαξε το παιδί, το έβαλε στο αυτοκίνητό της και κάλεσε την Αστυνομία, που γνώριζε ήδη για το περιστατικό, γιατί είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα μια από τις δύο κυρίες, που πήγαν να την ελευθερώσουν από τα χέρια του άνδρα.

Πριν ακόμη φτάσει η Αστυνομία, ο άνδρας τραβούσε βίντεο, έλεγε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, είχε πιεί και απειλούσε τη γυναίκα ότι θα τη σκοτώσει και θα μείνει εκεί.

Η μάρτυρας κατέθεσε ακόμη ότι το κοριτσάκι έχει τρομοκρατηθεί από τη συμπεριφορά του πατέρα του, ξυπνάει τη νύχτα τρομαγμένο και ήδη κλείστηκε ραντεβού με ψυχολόγο, ενώ όταν ήταν 9 μηνών ο 42χρονος την είχε χτυπήσει.

Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας αιτήθηκε την προβολή βίντεο με όλο το σκηνικό που έκανε δεκτό η έδρα και παρακολούθησαν οι δικαστές.

Ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε η μητέρα του κατηγορούμενου, που είπε ότι ο γιός της είναι καλό παιδί, ενώ η σύντροφος του κατέθεσε επίσης είπε ότι είναι καλός, δεν είναι βίαιος, αγαπάει την κόρη του, και το πρόβλημα είναι ότι η πρώην σύζυγος του, δεν θέλει το παιδί τους να κάνει παρέα με τα παιδιά της νυν συντρόφου του.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του αρνήθηκε την κατηγορία και έκανε λόγο για κατασκευασμένο επεισόδιο από την πλευρά της πρώην συζύγου του, ωστόσο δεν φαίνεται να έπεισε το Δικαστήριο.