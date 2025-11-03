Ανοίγει την πόρτα του το ΚΥ Βελεστίνου για τις θηλάζουσες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η εβδομάδα 1-7 Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως «Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού» στην Ελλάδα, με φετινό θέμα «Δώστε προτεραιότητα στον θηλασμό – Δημιουργήστε βιώσιμα συστήματα υποστήριξης» και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 10 το πρωί στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, η Παιδίατρος κ. Μαρία Λάμπρη και η Μαία κ. Ράνια Γκουρίτσα υποδέχονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Υγείας Βελεστίνου θηλάζουσες μανούλες, μανούλες που θήλασαν πρόσφατα αλλά και εγκυμονούσες που διανύουν το 3ο τρίμηνο της κύησής τους για να μοιραστούν όλες μαζί την «μοναδική εμπειρία» και γνώση του μητρικού θηλασμού. Τηλέφωνα ιατρείων: Παιδιατρικού 2421350044. Μαιευτικού 2421350040.