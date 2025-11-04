Σοκ στη Μαγνησία: Απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα του και έδιωξε τα παιδιά του για να μη δουν…

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Φυλάκιση 22 μηνών σε 43χρονο αλλοδαπό κάτοικο Αλμυρού

Έπιασε τον γιό του να καπνίζει χασίς, του είπε να φύγει από το σπίτι, μπήκε στη μέση η γυναίκα του και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει, ενώ έδιωξε τα δυό του παιδιά για να μη δουν…

Ο λόγος για έναν 43χρονο υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος χθες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή ενώπιον ανήλικων και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 22 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 € την ημέρα, με δικαίωμα έφεσης και με όρο μη προσέγγισης και επικοινωνίας με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Το επεισόδιο έγινε τον Μάρτιο φέτος στο σπίτι του ζευγαριού στον Αλμυρό, όπου έμεναν με τα παιδιά τους 19 χρονών αγόρι και 18 χρονών κορίτσι.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 45χρονος, έπιασε τον γιό του να καπνίζει χασίς, του είπε να φύγει από το σπίτι και έκανε το χρέος του ως πατέρας.

Τότε, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, μπήκε ανάμεσά τους η 46χρονη ελληνίδα μητέρα των παιδιών, την οποία ο κατηγορούμενος απείλησε να σκοτώσει και μάλιστα απείλησε τα παιδιά τους να φύγουν για να μην δουν τι θα έκανε στη μητέρα τους…

Τότε το ένα παιδί τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ο αλλοδαπός συνελήφθη.

Πλέον η 46χρονη πήρε τα παιδιά της και μένει με τη μητέρα της σε άλλο σπίτι μακριά από τον κατηγορούμενο, ενώ η κόρη του που κατέθεσε στο Δικαστήριο ως μάρτυρας είπε ότι ανέκαθεν ο άνδρας ήταν βίαιος προς τη μητέρα της, από τότε που ήταν παιδάκι και τον θυμάται.

Το Δικαστήριο καταδίκασε τον 43χρονο, του έδωσε δικαίωμα έφεσης με όρο να μην πλησιάζει τη σύζυγο και τα παιδιά του και αν τον παραβιάσει, θα πρέπει ή να πληρώσει για την ποινή του ή να πάει στη φυλακή.