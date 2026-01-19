Χιόνι στα ορεινά του Αλμυρού χωρίς προβλήματα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Χιονίζει από χθες στα ορεινά του Δήμου Αλμυρού, ωστόσο δεν υπάρχουν προβλήματα και οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί.

Ο Γιώργος Σπανός, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αλμυρού μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και τον Δημήτρη Καρεκλίδη και τόνισε ότι υπάρχει χιόνι στα χωριά Ανάβρα, Βρύναινα, Κωφούς και Κοκκωτούς.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, οι δρόμοι στα ορεινά της Όθρεως είναι ανοιχτά, υπάρχουν δύο εκχιονιστικά μηχανήματα στην Ανάβρα, ένα ανέβηκε το πρωί προς Βραίναινα – Αγ. Ιωάννη αι θα επιστρέψει προς Κοκκωτούς.

Ο κ. Σπανός ανέφερε ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων είναι ότι θα ενταθούν τα φαινόμενα με χιονοπτώσεις στα ορεινά, αλλά όχι σε χαμηλότερα υψόμετρα, τουλάχιστον τις επόμενες δύο μέρες.

Ο Δήμος Αλμυρού βρίσκεται σε ετοιμότητα, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και ζητείται συνδρομή εκχιονιστικών, όπου παρατηρούνται προβλήματα.