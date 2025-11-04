Χρ. Τριαντόπουλος: Πρόταση για ακτοπλοϊκή σύνδεση Β. Εύβοιας – Β. Σποράδων – Ν. Πηλίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πρόταση προς αξιολόγηση του ενδεχόμενου της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Βορείου Ευβοίας, των νησιών των Βορείων Σποράδων και του Πηλίου, στο πλαίσιο των ειδικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί για τις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές απέστειλε προς όλους τους εμπλεκόμενους, την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σε συνέχεια πρόσφατης συνάντησης που είχε με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια, αλλά και επικοινωνίας με τους αρμόδιους Υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημειώνει στην επιστολή του πως σύμφωνα με το άρθρο 294 του ν. 5020/2023 με τίτλο «Δρομολόγηση πλοίου σε γραμμές για την εξυπηρέτηση περιοχών στις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα κρατικής αρωγής» παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δρομολόγηση πλοίου – με σύναψη σχετικής σύμβασης – σε γραμμές που εξυπηρετούν περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως πληγείσες από θεομηνίες ή λοιπές φυσικές καταστροφές ή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. Και συνεχίζει, σημειώνοντας πως το 2023, αξιοποιώντας την εν λόγω διάταξη και σε συνέχεια εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής κατά την περίοδο που ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος κατείχε, ως αρμόδιος Υπουργός, την θέση του Προέδρου της εν λόγω Επιτροπής, προχώρησε ο διαγωνισμός για μια νέα επιδοτούμενη γραμμή που θα συνδέει τη Βόρεια Εύβοια με τις Βόρειες Σποράδες, έχοντας μια έντονη ενδοσποραδική διάσταση. Δυστυχώς, όμως, ο εν λόγω διαγωνισμός δεν καρποφόρησε και παρά τη δέσμευση των χρηματοδοτικών πόρων, δεν προέκυψε κάποιος ενδιαφερόμενος για την εν λόγω γραμμή.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη όλα τα παραπάνω, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος έθεσε προς αξιολόγηση το ενδεχόμενο μίας νέας επιδοτούμενης γραμμής – αξιοποιώντας το άρθρο 294 του ν. 5020/2023 – που θα συνδέει τη Βόρεια Εύβοια, τα νησιά των Βορείων Σποράδων και το Πήλιο. Και αυτό διότι πρόκειται για τρεις όμορες περιοχές που τα τελευταία χρόνια έχουν πληγεί από σημαντικές φυσικές καταστροφές, όπως η θεομηνία “Daniel”, και χρήζουν παρεμβάσεων και πολιτικών της πολιτείας για την ενίσχυση και την τόνωση της οικονομικής τους δραστηριότητας. Ειδικότερα, όσον αφορά το Πήλιο, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος σημείωσε πως, πλέον, ο Πλατανιάς του Νοτίου Πηλίου διαθέτει νέο και σύγχρονο λιμάνι, το οποίο και μπορεί να αξιολογηθεί προς αξιοποίηση στο πλαίσιο μιας τέτοιας νέας γραμμής που θα συνδέει τις τρεις περιοχές της Κεντρικής Ελλάδος.

Σε συνέχεια της αποστολής της πρότασης προς αξιολόγηση στους αρμόδιους Υπουργούς, ο βουλευτής, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε πως «είναι σημαντικό να διερευνηθεί αρμοδίως το ενδεχόμενο μιας νέας επιδοτούμενης ακτοπλοϊκής γραμμής που θα ενώσει τη Βόρεια Εύβοια, τα νησιά των Βορείων Σποράδων και τον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου. Μία πρόταση που εδράζεται στις ειδικές διατάξεις που αφορούν περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και θεσπίσαμε ως Κυβέρνηση το 2023 και έχει ως στόχο τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα συμβάλλουν θετικά στην τουριστική και οικονομική δραστηριότητα του Πηλίου, της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και των νησιών των Βορείων Σποράδων. Μία πρόταση προς αξιολόγηση στο πλαίσιο και της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, επί της οποίας μπορούμε την επόμενη περίοδο να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους. Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους για το καλό του τόπου μας».