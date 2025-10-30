Χρ. Τριαντόπουλος: Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έτοιμο το αναβαθμισμένο και ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σήμερα Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Σκοπέλου μαζί με τον δήμαρχο Σκοπέλου, κ. Σταμάτη Περίσση. Το αντικείμενο της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Συντονιστή του Κέντρου Υγείας, κ. Χάρη Χατζηνικολάου, για την πορεία υλοποίησης του έργου της ανακαίνισης και αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την προώθηση του οποίου, σε συνέχεια και της σχετικής μελετητικής προετοιμασίας από τον Δήμο Σκοπέλου, ο βουλευτής, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, συνεργάστηκε όλη την προηγούμενη περίοδο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε αυτό να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Υπουργείο Υγείας και να υλοποιηθεί από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ). Η υλοποίηση του έργου, όπως διαπιστώθηκε και από την επίσκεψη, αλλά και από την ενημέρωση από τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ, κ. Φώτη Σερέτη, προχωρά κανονικά με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έτσι, στις αρχές του νέου έτους, σύμφωνα με την 5η ΥΠΕ, θα έχει ολοκληρωθεί η επισκευή, αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου με προϋπολογισμό 1.049.747 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, με αφορμή της επίσκεψής του, σημείωσε πως «προχωρά κανονικά η υλοποίηση του έργου επισκευής, αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου. Αποκατάσταση από φυσική καταστροφή που έπληξε το νησί πριν από μια δεκαετία, και δυστυχώς τότε δεν είχε ληφθεί καμία πρωτοβουλία. Ένα σημαντικό έργο για το νησί της Σκοπέλου, όπως είχε εδώ και καιρό επισημανθεί από το υγειονομικό προσωπικό, είχε τεθεί από τους κατοίκους, αλλά και είχε γίνει η σχετική μελετητική προεργασία από τη Δημοτική Αρχή. Και επί αυτής της ανάγκης για τη δημόσια υγεία και την υγειονομική μέριμνα στο νησί συνεργαστήκαμε από την πρώτη στιγμή, ώστε να ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί το Κέντρο Υγείας. Η Κυβέρνηση, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας και της 5ης ΥΠΕ, αλλά και του ΤΑΙΠΕΔ, ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Σκοπέλου, ενέταξε το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και υλοποιεί την αποκατάσταση και αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας. Και το κάνει, με την παράλληλη, φυσικά, στήριξη της υγειονομικής δομής του νησιού με το απαιτούμενο προσωπικό. Το έργο, λοιπόν, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026. Το έργο, συνεπώς, με προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ, προχωρά κανονικά, ώστε το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Σκόπελος να έχει ένα σύγχρονο Κέντρο Υγείας. Θερμές ευχαριστίες στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ, Φώτη Σερέτη, για τη μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης στα Κέντρα Υγείας της χώρας, από τα οποία δεν θα μπορούσε να λείπει η δομή της Σκοπέλου. Συνεχίζουμε, σε συνεργασία με όλους, για το καλό του τόπου μας».

Σημειώνεται, σύμφωνα και με την ενημέρωση από τον Υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ, κ. Χρήστο Δημητρέλο, πως το έργο της επισκευής, αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου περιλαμβάνει μία σειρά από παρεμβάσεις και δράσεις, όπως η αποξήλωση και επανακατασκευή όλων των υγρομονώσεων δωμάτων και στεγών, η αποξήλωση και επανακατασκευή της επικάλυψης των κεραμιδιών ρωμαϊκού τύπου, καθώς και του πετσώματος των στεγών, η επανακατασκευή των υδρορροών κατακόρυφων και οριζοντίων, η αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπετασμάτων, η μερική αποκατάσταση των εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων του κτιρίου, η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, η ανακατασκευή τουαλετών, η κατασκευή νέων ξύλινων στεγάστρων, η τοποθέτηση γυψοσανίδων για την κάλυψη των νέων αεραγωγών θέρμανσης – ψύξης – αερισμού του κτιρίου, οι νέοι χρωματισμοί, η αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οι νέες εγκαταστάσεις ύδρευσης, ο νέος φωτισμός, και η δημιουργία Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων.