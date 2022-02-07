Διαδικτυακή εκδήλωση για την ψηφιακή παιδεία και τις επιπτώσεις στα παιδιά

Διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, 7 Φεβρουαρίου, και ώρα 7.00, στην πλατφόρμα webex από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Δημοτικών και Νηπιαγωγείων Ν. Μαγνησίας από 68 σχολικές μονάδες και από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Βόλου, με θέμα «Ψηφιακή Παιδεία για παιδιά και εφήβους. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία τους και ο ρόλος της οικογένειας στην προστασία του εθισμού στο διαδίκτυο». Η διεύθυνση συμμετοχής είναι https://minedu-primary2.webex.com/meet/filipkon .
Εισηγητές θα είναι η κ. Αβαγιανού Πηνελόπη, Ψυχολόγος Παιδοψυχιατρικού Τμήματος, Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Διδάκτωρ Εξελικτικής Ψυχολογίας, με θέμα «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Ο ρόλος της οικογένειας στην προστασία του εθισμού στο διαδίκτυο». Ο δεύτερος εισηγητής θα είναι ο Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) με θέμα «Ψηφιακή Παιδεία για παιδιά και εφήβους».
Σχολικές μονάδες που συμμετέχουν : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ», ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ, 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ, 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ, 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ, 1ο «ΠΕΠΑΡΗΘΕΙΟ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΔΙΜΗΝΙΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ, 1ο ΠΕΠΑΡΗΘΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΕΙΩΝ «ΤΟΠΑΛΕΙΟ», 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ, 2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ, 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΜΗΛΙΝΑΣ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ, 4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΕΡΙΝΟΥ, 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 9o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 16o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 17o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 18o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 23Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 31o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ