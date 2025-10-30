Διακομιδή 65χρονης από τη Σκιάθο στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μια 65χρνη γυναίκα διακομίστηκε από την Σκιάθο στον Βόλο, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Η γυναίκα διαγνώστηκε με παθολογικό πρόβλημα και μεταφέρθηκε στις 18.10 από τη Σκιάθο στον Βόλο με το σκάφος «Ζαχαρένια» και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο.