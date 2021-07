«Διαμάντι» της οικονομίας η Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.

0 Shares Share Tweet

Μία πολύ σημαντική διάκριση για την εξαιρετική επιχειρηματική της πορεία απέσπασε για ακόμη μία φορά η εταιρία Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΕ, βιομηχανία εμφιάλωσης των Φυσικών Μεταλλικών Νερών ΔΙΟΣ και ΣΕΛΙ, καθώς βραβεύτηκε ανάμεσα στις υγιέστερα αναπτυσσόμενες και δυναμικότερες εταιρίες της Ελλάδας, ως ένα από τα Διαμάντια της Ελληνικής Οικονομίας για το 2021.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η βράβευση στον καταξιωμένο θεσμό Diamonds of the Greek Economy 2021 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 7 Ιουλίου, από τον εκδοτικό οργανισμό New Times Publishing, ενώ το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρίας, κ. Δ. Μεντεκίδης.

Η Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΕ, μέσα στο απαιτητικό οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τα δύο τελευταία έτη, συνεχίζει να παρουσιάζει υγιή χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από δύο βασικούς άξονες επιχειρηματικότητας: αφενός την υψηλή αποδοχή των μαρκών της και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνουν τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τον εμπορικό κόσμο, και αφετέρου την εφαρμογή βέλτιστων & καινοτόμων διοικητικών πρακτικών και αναπτυξιακών στρατηγικών

από την εταιρία σε όλους τους τομείς. Η συγκεκριμένη διάκριση στα «Διαμάντια της Ελληνικής Οικονομίας» αποτελεί αναγνώριση και επιβράβευση της επιτυχημένης παρουσίας της εταιρίας στον κλάδο, αλλά και κίνητρο για συνέχεια της προσπάθειας στο μέλλον».