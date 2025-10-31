Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είναι Κυριακή Ε’ Λουκά» (video)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ακόμη ένα σύντομο βιντεάκι ετοίμασε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, για την Κυριακή Ε΄ Λουκά.



«Ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος. Γνωστή η παραβολή. Ο πλούσιος ένιωθε απόλυτα ασφαλής, εξασφαλισμένος στη γη. Ο Λάζαρος ποθούσε την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την αλήθεια, παρέμενε φτωχός στη γη, αλλά φαίνεται να είχε πλούσια ψυχή. Και τελικά όταν ήρθε η ώρα το αποτέλεσμα για μεν τον πλούσιο βρέθηκε εντελώς γυμνός. Δεν είχε πάρει τίποτα μαζί του γιατί όλα τα είχε στη γη. Κι ο Λάζαρος στην αγκαλιά του Αβραάμ, απολαμβάνει αυτό που ποθούσε η ψυχή του, έστω κι αν ήτανε φτωχός στη γη. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Κι εμείς σήμερα άλλοτε είμαστε πλούσιοι κι άλλοτε φτωχοί. Άλλοτε νιώθουμε απόλυτα ασφαλείς στη γη κι άλλοτε ποθούμε την αγάπη του Θεού. Άραγε όταν έρθει η ώρα πώς θα βρεθούμε ενώπιόν Του; Θα έχουμε μαζί μας αυτή την αγάπη; Μακάρι. Τότε θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών που μας δώρισε ο Χριστός», σημειώνει ο Μητροπολίτης