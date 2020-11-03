Δήμος Αλμυρού: Πρόσκληση για εκ νέου δηλώσεις ζημιάς

Πρόσκληση για εκ νέου δηλώσεις ζημιάς, απευθύνει ο Δήμος Αλμυρού, με ανακοίνωσή του. Όπως σημειώνεται, «παρακαλούνται ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΩΜΟΝΕΣ, ΟΧΗΜΑΤΑ, ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΓΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΠ), ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΧΡΙ 16/11/2020
Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΕΛΓΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ SITE TOY ΔΗΜΟΥ, (www.almyros-city.gr). ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΕΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ:
ΑΛΜΥΡΟΥ: ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2422350269
ΚΡΟΚΙΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΟΥ: ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2422350257
ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2422021391