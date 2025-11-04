Δήμος Νοτίου Πηλίου: Δωρεάν παραχώρηση κτηρίου για τη διατήρηση του καταστήματος ΕΛΤΑ στην Αργαλαστή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πρόταση Μιτζικού στους ιθύνοντες των ΕΛΤΑ

Tη διατήρηση λειτουργίας του καταστήματος ΕΛΤΑ στην έδρα του Δήμου Νοτίου Πηλίου την Αργαλαστή ζητά ο Δήμαρχος Μιχάλης Μιτζικός με επιστολή του προς τον Πρόεδρο των ΕΛΤΑ ΑΕ Δ. Μπεναρδούτ και προς τους αρμόδιους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου, Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου και προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό Αθ. Κοντογεώργη, ενώ το θέμα θα τεθεί προς έγκριση στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός δηλώνει, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την πρόθεση του Δήμου να παραχωρήσει δωρεάν δημοτικό κτήριο στην Αργαλαστή για τη στέγαση του καταστήματος ΕΛΤΑ, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του προς όφελος των κατοίκων και της τοπικής κοινωνίας,

Στην εισήγησή του προς το έκτακτο Δημοτικό΄Συμβούλιο ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου εισηγείται:

α) να σταλεί αίτημα στο Δ.Σ. των ΕΛΤΑ για την άμεση ανάκληση του κλεισίματος του καταστήματος ΕΛΤΑ στην Αργαλαστή και

β) την δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου δημοτικού κτηρίου για τη στέγαση του καταστήματος ΕΛΤΑ στην Αργαλαστή, εφόσον αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της λειτουργίας του.

Η επιστολή του Δημάρχου

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου επισημαίνει: “Η αιφνιδιαστική και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση απόφαση της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. να κλείσει το κατάστημα ΕΛΤΑ στην έδρα του Δήμου Νοτίου Πηλίου, την Αργαλαστή, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Η εν λόγω απόφαση πλήττει κυρίως τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπολίτες μας, οι οποίοι στηρίζονταν στη λειτουργία του καταστήματος για τη διεκπεραίωση βασικών συναλλαγών και για την επικοινωνία τους με το ευρύτερο διοικητικό και οικονομικό σύστημα. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εξυπηρετούν όχι μόνο την αλληλογραφία των Δημοτών, αλλά και πλήθος άλλων σημαντικών υπηρεσιών, όπως πληρωμές λογαριασμών, καταβολή επιδομάτων και συντάξεων κ.τ.λ.

Η αναδιάρθρωση της λειτουργίας της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε. η οποία φαίνεται να βασίζεται αποκλειστικά σε οικονομικά και εταιρικά κριτήρια, επιφέρει σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις και επιβαρύνει ουσιωδώς την καθημερινότητα των κατοίκων. Πρόκειται για ενέργεια που οδηγεί σε υποβάθμιση των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίες σταδιακά στερούνται κρίσιμες υπηρεσίες, είτε μέσω καταργήσεων και συγχωνεύσεων δομών, είτε με το κλείσιμο τραπεζικών υποκαταστημάτων.

Η αναστολή λειτουργίας του καταστήματος ΕΛΤΑ στην Αργαλαστή θα έχει απρόβλεπτα αρνητικές συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή του Δήμου μας και θα δυσχεράνει σημαντικά την εξυπηρέτηση των κατοίκων σε ολόκληρη την περιοχή του Νοτίου Πηλίου.

Δεδομένου ότι για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ γίνεται επίκληση στο υψηλό λειτουργικό τους κόστος και δη των ενοικίων ο Δήμος Νοτίου Πηλίου δηλώνει την πρόθεση να παραχωρήσει δωρεάν δημοτικό κτήριο στην Αργαλαστή για τη στέγαση του καταστήματος ΕΛΤΑ, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του προς όφελος των κατοίκων και της τοπικής κοινωνίας.”