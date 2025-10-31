Δήμος Νοτίου Πηλίου: Νέος εξοπλισμός στην παιδική χαρά της Κάτω Γατζέας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Νέο εξοπλισμό τοποθετεί η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου στην παιδική χαρά της Κάτω Γατζέας, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας, όπως γίνεται γνωστό σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου.



Οι εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης είναι σε εξέλιξη και η Κάτω Γατζέα στο εξής θα διαθέτει μια νέα παιδική χαρά για να παίζουν τα παιδιά.



Τις εργασίες επίβλεψε ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός, με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Ραμματά. τον Αντιδήμαρχο Απ. Διανέλλο και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιω. Ευαγγελινό.